Ερντογάν: Προτεραιότητά μας η αποχή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να παραμείνει εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Παρασκευή (13/3) ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε, ακόμη, να μην παρασυρθεί από «προκλήσεις», μετά την αναχαίτιση από νατοϊκές δυνάμεις ενός τρίτου πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

«Δρούμε με μεγάλη προσοχή απέναντι σε συνωμοσίες, παγίδες και προκλήσεις που επιχειρούν να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση της Τουρκίας θα είναι «κατάλληλη και μετρημένη».

«Η αποφυγή εμπλοκής της χώρας μας σε αυτή τη φωτιά παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

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