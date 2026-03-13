Χεζμπολάχ: Δεν θα αφήσουμε το Ισραήλ να μας εξαφανίσει – Έτοιμοι για παρατεταμένη σύγκρουση

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Νάιμ Κασέμ, δήλωσε την Παρασκευή (13/3) ότι η οργάνωση είναι έτοιμη για μια μακρά αντιπαράθεση με το Ισραήλ στο Λίβανο.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο Κασέμ υπογράμμισε ότι «οι απειλές του εχθρού δεν μας φοβίζουν» και χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «υπαρξιακή μάχη, όχι περιορισμένη ή απλή». Πρόσθεσε ακόμη ότι η οργάνωση έχει προετοιμαστεί για μια μακροχρόνια αναμέτρηση και εξέφρασε την εκτίμηση πως οι Ισραηλινοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με απροσδόκητες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ επανέλαβε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να εξαλείψει την παρουσία της. Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου να περιορίσει ή να αφοπλίσει τις στρατιωτικές και ασφαλείας δραστηριότητες της οργάνωσης ενισχύουν την επιθετικότητα του εχθρού και συμβάλλουν στην παράταση της σύγκρουσης.

«Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει δωρεάν παραχωρήσεις, καθώς αυτό ενθαρρύνει τον εχθρό και παρατείνει τον πόλεμο», τόνισε ο Κασέμ, επισημαίνοντας τη σημασία της ενότητας και της αποφασιστικότητας απέναντι στο Ισραήλ.