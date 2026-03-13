Δικαστήριο ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα εις βάρος του προέδρου της Fed

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε σήμερα (13/3) να τερματίσει τη δικαστική έρευνα που είχε ξεκινήσει σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ακυρώνοντας τις κλητεύσεις που του είχε αποστείλει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η υπόθεση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την ανακαίνιση της έδρας του οργανισμού.

Ο ίδιος ο Πάουελ είχε αποκαλύψει στις 11 Ιανουαρίου ότι βρίσκεται υπό έρευνα, υποστηρίζοντας πως η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης υπονομεύει την ανεξαρτησία της Fed και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια πίεσης προς το πρόσωπό του ώστε να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ φαίνεται να συμφώνησε με αυτή την εκτίμηση, σημειώνοντας ότι υπάρχει ένα «βουνό αποδείξεις» που δείχνει πως η έρευνα διατάχθηκε με στόχο να εξαναγκαστεί ο Πάουελ είτε να μειώσει τα επιτόκια είτε να παραιτηθεί από τη θέση του.

«Η κυβέρνηση παρουσίασε μηδενικές αποδείξεις ότι ο πρόεδρος Πάουελ διέπραξε κάποιο αδίκημα. Μάλιστα, οι δικαιολογίες της είναι τόσο αδύναμες και αβάσιμες που το δικαστήριο μπορεί μόνο να συμπεράνει ότι είναι προσχηματικές», σημείωσε ο δικαστής.

Αμέσως μετά την απόφαση, η Τζανίν Πίρο, εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, δήλωσε ότι με βάση την ετυμηγορία ο Πάουελ απολαμβάνει ασυλία και δεν μπορεί να διεξαχθεί έρευνα εις βάρος του, ωστόσο τόνισε πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις υποστήριξε ότι μια πιθανή έφεση από την κυβέρνηση Τραμπ το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν «να καθυστερήσει τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς» ως νέου προέδρου της Fed.