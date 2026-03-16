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Σκληρή αντίδραση Βερολίνου στον Τραμπ για το Ιράν: Δεν είναι ο δικός μας πόλεμος
Ειδήσεις
13:34 - 16 Μαρ 2026

Σκληρή αντίδραση Βερολίνου στον Τραμπ για το Ιράν: Δεν είναι ο δικός μας πόλεμος

Reporter.gr Newsroom
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Σαφή και αυστηρή απάντηση έδωσε τη Δευτέρα το Βερολίνο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, προειδοποίησε ότι το NATO αντιμετωπίζει «πολύ άσχημο μέλλον» αν οι σύμμαχοι δεν συνδράμουν τις ΗΠΑ στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Έχουμε κάτι που ονομάζεται ΝΑΤΟ», δήλωσε δηκτικά ο Τραμπ, ο οποίος συχνά επικρίνει τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος», απάντησε ο Μπόρις Πιστόριους, υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Τι περιμένει ο Τραμπ από μια χούφτα ευρωπαϊκές φρεγάτες που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ισχυρό αμερικανικό ναυτικό; Δεν είναι δικός μας πόλεμος και δεν τον ξεκινήσαμε εμείς».

Ο Γερμανός υπουργός επισήμανε ότι, ως μέλη του ΝΑΤΟ, η πρώτη τους προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της συμμαχίας και ειδικότερα της ανατολικής της πτέρυγας. Επανέλαβε ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να συμμετάσχει με τις ένοπλες δυνάμεις της σε οποιαδήποτε επιχείρηση για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ σημείωσε ότι θα ήταν σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να προσδιορίσουν πότε θεωρούν ότι οι στρατιωτικοί στόχοι της επιχείρησής τους έχουν επιτευχθεί, προσθέτοντας: «Εδώ χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια».

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε: «Λάβαμε υπόψη τις δηλώσεις του Τραμπ για το ΝΑΤΟ και συντονιστήκαμε με τους συμμάχους το Σαββατοκύριακο… Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ και δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ».

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