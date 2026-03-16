Reuters: Χαμάς και Τραμπ διαπραγματεύονται για τη Γάζα υπό πίεση από τον πόλεμο στο Ιράν

Απεσταλμένοι του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Χαμάς στην Καΐρο, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν βομβαρδισμούς στο Ιράν, όπως ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters.

Μετά τη συνάντηση, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα ανοίξει ξανά σύντομα τη μοναδική διάβαση για πεζούς μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, η οποία ήταν κλειστή από την έναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμών στο Ιράν. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι πιστεύει πως η ισραηλινή ανακοίνωση ήταν άμεσο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ Χαμάς και του συμβουλίου.

Προ της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα αποτελούσε την κύρια πρωτοβουλία του για τη Μέση Ανατολή.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι εκπρόσωποι της Χαμάς προειδοποίησαν το συμβούλιο πως η παλαιστινιακή ομάδα θα μπορούσε να αποσυρθεί από τις προηγούμενες δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, εάν το Ισραήλ διατηρήσει τους νέους περιορισμούς που επέβαλε στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Το Ισραήλ είχε κλείσει τα σύνορα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ενώ αργότερα επανέφερε τη ροή αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά κράτησε κλειστή τη μοναδική διάβαση πεζών προς την Αίγυπτο, στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Γάζας. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει τη διάβαση αργότερα αυτήν την εβδομάδα, μετά από «εκτίμηση ασφαλείας».

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι συνομιλίες για την αποστράτευση της Χαμάς — που επρόκειτο να αποτελέσει το επόμενο στάδιο του σχεδίου Τραμπ — έχουν τεθεί σε αναμονή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Αναμένονται περαιτέρω συναντήσεις αυτή την εβδομάδα

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το συμβούλιο του Τραμπ εκπροσωπήθηκε στις συνομιλίες με τη Χαμάς από τον Άριε Λάιτστοουν, Αμερικανό συνεργάτη του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι άλλες δύο πηγές ανέφεραν ότι συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε ο Λάιτστοουν ήταν προγραμματισμένες, χωρίς να μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν είχε ήδη συμμετάσχει. Αναμένονται περαιτέρω συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα. Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημοσίως.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λάιτστοουν συμμετείχε σε συναντήσεις για τη Γάζα στην Καΐρο τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν συνάντησε την αντιπροσωπεία της Χαμάς. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν να συναντώνται με περιφερειακούς εταίρους για την υλοποίηση του 20-σημείων σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν απάντησε άμεσα σχετικά με το εάν η απόφαση να ανοίξει η διάβαση της Ράφα ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης στην Καΐρο. Η Χαμάς αρνήθηκε να σχολιάσει.

Παρά τον πόλεμο στο Ιράν, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα ξεκίνησε με εκεχειρία τον Οκτώβριο, αφήνοντας το Ισραήλ να ελέγχει περισσότερο από το μισό της περιοχής, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια στενή λωρίδα υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Η πρωτοβουλία φαινόταν να κερδίζει δυναμική τον μήνα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων νέων δεσμεύσεων για ανασυγκρότηση και επαναλειτουργία της Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πλήττει τη Γάζα κατά τη διάρκεια του ευρύτερου περιφερειακού πολέμου, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων την Κυριακή που προκάλεσαν 12 θανάτους, εκ των οποίων 9 αστυνομικοί. Ο στρατός επικαλείται απειλές ή πυρά από τη Χαμάς για τις επιθέσεις.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών στην Καΐρο δήλωσε ότι η Χαμάς πιστεύει πως το Ισραήλ εκμεταλλεύεται τον πόλεμο στο Ιράν για να αποφύγει τις υποχρεώσεις του στο σχέδιο Τραμπ. Το Ισραήλ το αρνείται.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα βασίζεται εν μέρει στο εάν οι μαχητές της Χαμάς θα καταθέσουν τα όπλα σε αντάλλαγμα για αμνηστία, ένα βήμα που θα άνοιγε το δρόμο για ανασυγκρότηση και περαιτέρω αποχωρήσεις ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Καμία από τις πηγές δεν ανέφερε εάν η αποστράτευση θα συζητηθεί στις συνομιλίες της Καΐρο αυτήν την εβδομάδα.