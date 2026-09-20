Χατζηδάκης: Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης από 1η Οκτωβρίου – Δεν μοιράζουμε δανεικά

Τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, την ακρίβεια, αλλά και το πολιτικό τοπίο έως τις εκλογές του 2027 περιγράφει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στη RealNews.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτηρίζει τις διεθνείς εξελίξεις «τεράστιο πρόβλημα» και σημειώνει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και παρεμβαίνει, όπως υποστηρίζει, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Υπενθυμίζει τις παρεμβάσεις που έγιναν την άνοιξη, όταν οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς και τη νέα στήριξη μετά την επόμενη κλιμάκωση των τιμών, η οποία, όπως αναφέρει, συνεχίζεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στο μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι η τιμή του βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης. Αναφέρεται επίσης στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αποθήκευση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών για τους καταναλωτές.

Η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προαναγγέλλει, παράλληλα, νέα παρέμβαση από την 1η Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Όπως υπογραμμίζει, η όποια στήριξη θα πρέπει να κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας και του προϋπολογισμού. Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία ότι, εφόσον χρειαστεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, όπως είχε συμβεί κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Δεν μοιράζουμε δανεικά»

Σε ό,τι αφορά τις παροχές και τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Χατζηδάκης απορρίπτει την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει εισέλθει σε έναν ανταγωνισμό παροχών.

«Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα της ΔΕΘ στηρίζονται στην οικονομική ανάπτυξη, στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στη δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών.

Κάνει λόγο για «μέρισμα ανάπτυξης 2,2 δισ. ευρώ» που επιστρέφει στην κοινωνία και τονίζει: «Δεν μοιράζουμε δανεικά ούτε λεφτά που δεν υπάρχουν».

Για το επίδομα ανεργίας, παραπέμπει στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού και επικαλείται τη μείωση της ανεργίας, την οποία χαρακτηρίζει «κατεξοχήν κοινωνική πολιτική», καθώς και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Το μήνυμα για τις εκλογές του 2027

Αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης επαναλαμβάνει ότι θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, παραπέμποντας στη σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση επικεντρώνεται αυτή την περίοδο στην εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, στη διαχείριση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης και στην προώθηση έργων και μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Για το εκλογικό δίλημμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θέτει ως βασικό ερώτημα ποια κυβέρνηση μπορεί, κατά την άποψή του, να διασφαλίσει τη συνέχιση της οικονομικής και αναπτυξιακής πορείας και να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση.

Ο ίδιος περιγράφει την αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και αντιπολίτευσης με όρους «ελπίδας» και «περιπέτειας», υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, ο κ. Χατζηδάκης επαναλαμβάνει ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, την οποία συνδέει με την πολιτική σταθερότητα.

Υποστηρίζει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν, κατά την άποψή του, να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και επικαλείται το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023, όταν, όπως υπενθυμίζει, η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε αυτοδυναμία.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί εκλογικά και επικρίνει την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της πολιτικής του εικόνας, κάνοντας λόγο για «ίδιο στυλ» και «ανεφάρμοστες υποσχέσεις».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει ότι τον σέβεται, καθώς έχει υπηρετήσει ως υπουργός στην κυβέρνησή του, αλλά τάσσεται υπέρ της διατήρησης μιας «μεγάλης και πλατιάς» Νέας Δημοκρατίας, από τη Δεξιά έως το μεταρρυθμιστικό Κέντρο.

Ελληνοτουρκικά: «Δεν κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Χατζηδάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιδιώκει «ήρεμα νερά», χωρίς, όπως σημειώνει, να κάνει εκπτώσεις στα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, των διεθνών συνεργασιών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, χαρακτηρίζει το έργο ευρωπαϊκής και στρατηγικής σημασίας και σημειώνει ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθησή του.

Όπως αναφέρει, η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ενισχύει τις προοπτικές υλοποίησης της διασύνδεσης.