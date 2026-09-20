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Σταμάτης Σπανουδάκης: Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο – Αναβλήθηκε η συναυλία στο Μεσολόγγι
Magazino
18:45 - 20 Σεπ 2026

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο – Αναβλήθηκε η συναυλία στο Μεσολόγγι

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Όπως ανέφερε, το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που, όπως εξήγησε, δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης συναυλίας του στο Μεσολόγγι.

Για τον λόγο αυτό, η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης διευκρίνισε ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν ελαφρύ, ενώ ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Παράλληλα, όπως ανέφερε στο μήνυμά του, θα επικεντρωθεί το επόμενο διάστημα στη δημιουργία και τη συγγραφή νέας μουσικής.

{https://www.facebook.com/reel/965352565836010}

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