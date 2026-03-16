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Τραμπ: Η σύγκρουση δεν θα διαρκέσει πολύ - Στην συνέχεια, θα καταρρεύσουν οι τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις
17:26 - 16 Μαρ 2026

Τραμπ: Η σύγκρουση δεν θα διαρκέσει πολύ - Στην συνέχεια, θα καταρρεύσουν οι τιμές του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, προβλέποντας παράλληλα ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μόλις ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες. Την ίδια στιγμή, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης.

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τη δημοσιογράφο της εκπομπής PBS NewsHour Λιζ Λάντερς στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν να πλήξουν τους πετρελαιαγωγούς στο νησί Χαργκ, παρότι το σημείο τέθηκε εκτός λειτουργίας.

«Το νησί Χαργκ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, εκτός από τους αγωγούς, τους οποίους άφησα άθικτους. Δεν ήθελα να τους χτυπήσω, γιατί χρειάζονται χρόνια για να ξαναχτιστούν», σημείωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι απέφυγε σκόπιμα να πλήξει εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πετρελαίου, διατηρώντας απόσταση περίπου 100 γιάρδων από τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος στο νησί εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Όπως ανέφερε, παρόμοια προσέγγιση ακολούθησε και στην Τεχεράνη, αποφεύγοντας την καταστροφή κρίσιμων μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων. «Θα μπορούσα να καταστρέψω τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ώρα, αλλά αν το έκανα θα χρειάζονταν χρόνια για να ξαναχτιστούν και θα προκαλούσε τεράστιο τραύμα. Προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε επίσης να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η σύγκρουση αποτελεί «ένα πολύ μικρό τίμημα» σε σχέση με όσα χαρακτήρισε πολυετή «τρομοκρατία του ιρανικού καθεστώτος». Εκτίμησε δε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μόλις τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

«Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα όταν τελειώσει ο πόλεμος», ανέφερε, προσθέτοντας πως δεν θεωρεί ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει πολύ.

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η Ουάσινγκτον επιτρέπει τη διέλευση ιρανικών δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

«Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται και το επιτρέπουμε ώστε να συνεχιστεί η τροφοδοσία του υπόλοιπου κόσμου», δήλωσε στον δημοσιογράφο Μπράιαν Σάλιβαν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το στενό πέρασμα έχει μειωθεί αισθητά, καθώς το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Παρά την ένταση, η χώρα συνεχίζει να εξάγει περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω της θαλάσσιας αυτής διαδρομής, ακόμη και με την αυξημένη παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων θα αυξηθεί πριν οι αμερικανικές και συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις αρχίσουν να συνοδεύουν εμπορικά πλοία, όπως ανέφερε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Όπως πρόσθεσε, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο προς την Ινδία έχουν ήδη περάσει από το στενό, ενώ εκτιμάται ότι και ορισμένα πλοία με προορισμό την Κίνα καταφέρνουν να εξέλθουν από τον Κόλπο.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που οι Ιρανοί επιτρέπουν και προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι επαρκώς εφοδιασμένος», δήλωσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ωστόσο εκτίμησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σημαντικά, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, μόλις τερματιστεί η σύγκρουση.

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