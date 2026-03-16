Η Γερμανία λέει nein στον Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ – «Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ»

Η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στο Strait of Hormuz, τονίζοντας ότι η συμμαχία δεν έχει καμία εμπλοκή στον συγκεκριμένο πόλεμο.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνέλιους. «Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, μια συμμαχία για την προστασία της δικής του επικράτειας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Κυριακή τους συμμάχους της NATO ότι θα αντιμετωπίσουν «ένα πολύ κακό μέλλον» εάν αρνηθούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, ασκώντας πίεση στην Ευρώπη να στηρίξει μια αμερικανική πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου.

Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια επιχείρηση όσο συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις.

«Όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή — ούτε καν ως επιλογή — για τη διατήρηση του Στενού του Ορμούζ ανοικτού με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο Κορνέλιους. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν έχει γνώση για κάποιο επίσημο αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης προς τη Γερμανία για συμμετοχή σε μια τέτοια αποστολή.

Ο ίδιος υπενθύμισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν είχαν συμβουλευτεί τη Γερμανία πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μας συμβουλεύτηκαν πριν από τον πόλεμο και ότι η Ουάσιγκτον είχε δηλώσει ρητά στην αρχή της σύγκρουσης πως η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν ήταν ούτε απαραίτητη ούτε επιθυμητή», ανέφερε.

Αρχικά, ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz είχε εμφανιστεί πιο υποστηρικτικός απέναντι στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ ως παράνομες, ο Μερτς είχε μεταβεί στον Λευκό Οίκο και είχε δηλώσει στον Τραμπ ότι βρίσκονται «στην ίδια γραμμή» όσον αφορά την ανάγκη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται και οι οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές επιπτώσεις του γίνονται πιο αισθητές για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ο Μερτς εμφανίζεται πλέον πιο επιφυλακτικός απέναντι στη στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Κορνήλιους, η Γερμανία εξακολουθεί να συμφωνεί κατ’ αρχήν με τον στόχο μιας αλλαγής της πολιτικής κατάστασης στο Ιράν, ώστε να διευκολυνθεί μια ειρηνική λύση στην περιοχή.

«Ωστόσο — και αυτό είναι εξίσου σημαντικό — αυξάνονται πλέον τα ερωτήματα σχετικά με το αν η πορεία που ακολουθείται είναι η σωστή για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», κατέληξε.