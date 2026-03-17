Η ΕΕ προχωρά τα επόμενα στάδια ένταξης Ουκρανίας και Μολδαβίας παρά το βέτο Όρμπαν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε την Τρίτη (17/3) στα απαραίτητα βήματα για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στο μπλοκ, παρά τις προσπάθειες της Ουγγαρίας να αποτρέψει περαιτέρω διεύρυνση.

Σύμφωνα με το Politico, στις δύο υποψήφιες χώρες δόθηκαν νομικές κατευθύνσεις που καλύπτουν τρεις «ομάδες» διαπραγματεύσεων, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την ένταξη (κατευθύνσεις για άλλες τρεις λεγόμενες ομάδες είχαν δοθεί τον Δεκέμβριο). Η συνολική διαδικασία περιλαμβάνει έξι ομάδες, που υποδιαιρούνται σε συνολικά 35 κεφάλαια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στα οποία οι χώρες πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ.

Το σχέδιο της ΕΕ είναι να δώσει στο Κίεβο και το Κισινάου ένα προβάδισμα στην τεχνική προετοιμασία, παρότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο λόγω του βέτο της Ουγγαρίας.

Μιλώντας μετά από ένα εργασιακό πρωινό με την Ουκρανία στις Βρυξέλλες, η υπουργός Ευρώπης της Κύπρου, Μαριλένα Ραούνα, της οποίας η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε: «Η διεύρυνση δεν είναι μια συμβολική χειρονομία, είναι μια στρατηγική επένδυση στην ειρήνη και τη σταθερότητα της Ευρώπης», και επαίνεσε την «εξαιρετική δέσμευση» της Ουκρανίας στις μεταρρυθμίσεις, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι το μπλοκ πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης. «Πρέπει να επιταχύνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει μια ασφαλής Ευρώπη χωρίς μια ασφαλή, δημοκρατική και ευημερούσα Ουκρανία ως ένα από τα μέλη μας».

Ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός, Τάρας Κατσκά, χαρακτήρισε το βήμα «επαναστατικό», λέγοντας ότι το Κίεβο θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις παρά τον πόλεμο.

Μετά από ξεχωριστή συνάντηση με τη Μολδαβία, η Ραούνα δήλωσε ότι το Κισινάου «προχωρά αποφασιστικά» στη διαδικασία ένταξης, με τις μεταρρυθμίσεις να εξελίσσονται με «εντυπωσιακό ρυθμό».

«Αυτό είναι ένα σημαντικό και ρεαλιστικό βήμα», δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Μολδαβίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Κριστίνα Γκερασίμοφ, προσθέτοντας ότι η ένταξη παραμένει «η μόνη βιώσιμη πορεία» για το μέλλον της χώρας, η οποία ελπίζει να ενταχθεί στην ΕΕ έως το 2030.

Ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας έχει καταστήσει την παρεμπόδιση της ένταξης της Ουκρανίας βασικό στοιχείο της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των εθνικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Το αδιέξοδο επηρεάζει και τη Μολδαβία, καθώς η αίτησή της για ένταξη έχει προχωρήσει παράλληλα με εκείνη της Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση είχε αρχικά προγραμματιστεί για μια συνάντηση στην Κύπρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αλλά καθυστέρησε μετά από επίθεση ιρανικού drone σε βρετανική αεροπορική βάση στο νησί.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στο κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα άρουν το μπλοκάρισμα στο επόμενο στάδιο — την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων — αργότερα μέσα στο έτος.