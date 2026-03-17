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Συνάντηση Δένδια - Χίλι: Kύπρος και Ανατολική Μεσόγειος στο τραπέζι της ελληνοβρετανικής συνεργασίας
Πολιτική
15:43 - 17 Μαρ 2026

Συνάντηση Δένδια - Χίλι: Kύπρος και Ανατολική Μεσόγειος στο τραπέζι της ελληνοβρετανικής συνεργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνοβρετανική συνεργασία στην αντιμετώπιση των σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων, και ιδιαίτερα των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω του πολέμου στο Ιράν, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του Βρετανού ομολόγου του Τζον Χίλι.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η συνάντηση έλαβε χώρα σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο κρίσιμες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο ζήτημα της Κύπρου, με τον Έλληνα υπουργό να τονίζει το αυξημένο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη σημασία που αποδίδει σε αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Βρετανό ομόλογό του για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Αθήνα στον τομέα της ασφάλειας, τόσο σε σχέση με την Κύπρο όσο και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη Βουλγαρία.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τη διμερή συνεργασία στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η περαιτέρω σύγκλιση των ελληνικών και βρετανικών οικοσυστημάτων στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να διαδραματίζει κομβικό ρόλο.

Τέλος, κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η σημασία της διασφάλισης των θαλάσσιων οδών επικοινωνίας, με την Ελλάδα, ως κορυφαίας ναυτιλιακής δύναμης, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Αντίστοιχη προσέγγιση, όπως τονίστηκε, υιοθετεί και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία για τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό ενεργειών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου με τον Βρετανό ομόλογό μου, τον κύριο John Ηealey. Μια συνάντηση που έλαβε χώρα σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. ίοως μια από τις πιο ασταθείς περιόδους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως είναι φυσικό, συζητήσαμε εκτενώς για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για τις προκλήσεις ασφάλειας που αυτός ο πόλεμος δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, συζητήσαμε για τις προκλήσεις ασφάλειας που, ιδίως, δημιουργεί στην Κύπρο, για την οποία εμείς οι Έλληνες έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ενδιαφέρον οπωσδήποτε έχει και η Μεγάλη Βρετανία.

Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Βρετανό ομόλογό μου για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού, όπως επίσης και για τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουμε στην εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, Βουλγαρία.

Πέραν αυτού, συζητήσαμε για τη διμερή μας συνεργασία. Συνεργασία τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όσο και στα ζητήματα αμυντικής καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και τη δυνατότητά μας να φέρουμε τα δύο οικοσυστήματα, το ελληνικό και το βρετανικό, πιο κοντά.

Η Βρετανία έχει ένα μεγάλο παρελθόν καινοτομίας. Και κατά συνέπεια, για το δικό μας οικοσύστημα και για το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, η επαφή με τους Βρετανούς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συμφωνήσαμε επίσης να παραμείνουμε σε στενή επαφή, ώστε να μπορέσουμε να συζητάμε διαρκώς. Όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε και οι δύο τη μεγάλη πρόκληση των ναυτιλιακών οδών επικοινωνίας

Η Ελλάδα, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμείνουν ανοιχτές. Και για λόγους παράδοσης και αντίληψης και συμφέροντος, όμοια προσέγγιση έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα δεν θα στείλει πλοίο στο Στενό του Ορμούζ

Σε δημοσιογραφική ερώτηση για αν υπάρχει περίπτωση να στείλει η Ελλάδα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, ο Νίκος Δένδιας απάντησε: «Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι τέτοια στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε χθες, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell, με τον οποίο συζήτησε για τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία, καθώς και για τις ευρύτερες απειλές ασφαλείας.

«Είχα συνάντηση σήμερα το πρωί στο Λονδίνο με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι. Εστιάσαμε στην ανάγκη για σταθερότητα και στις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και την Ουκρανία. Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Έλληνας υπουργός Άμυνας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 16:01
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