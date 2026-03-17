Στα 9,8 τρισ. δολάρια η διατλαντική οικονομία ΗΠΑ - ΕΕ

Η διατλαντική οικονομία ΗΠΑ-ΕΕ εκτιμάται ότι αγγίζει τα 9,8 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με την Έκθεση Διατλαντικής Οικονομίας 2026, ενώ στα 4,9 δισ. δολάρια ανήλθε το εμπόριο αγαθών Ελλάδας και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης φτάνουν τα 2,3 τρισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις θυγατρικών αμερικανικών εταιρειών στην Ευρώπη ανέρχονται σε 7,5 τρισ. δολάρια.

Η φετινή έκθεση παρουσιάστηκε για ακόμη μία χρονιά από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με αμερικανικά επιμελητήρια σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία και η Σουηδία, με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών δεσμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, καταγράφονται τα εξής στοιχεία:

Εμπορικές συναλλαγές αγαθών: 4,9 δισ. δολάρια

Άμεσες ξένες επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα: 1,9 δισ. δολάρια

Υποστήριξη διατλαντικών θέσεων εργασίας: πάνω από 24.000 μέσω επενδυτικών δεσμών

Εξαγωγές υπηρεσιών των ΗΠΑ προς την Ελλάδα: 2 δισ. δολάρια

Εισαγωγές υπηρεσιών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ: 6,4 δισ. δολάρια

Η έκθεση επισημαίνει τη διαρκή σημασία των οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες για συνεχή ανάπτυξη, συνεργασία και καινοτομία κατά μήκος του διατλαντικού άξονα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με το AmCham EU, το Αμερικανικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Transatlantic Leadership Network, αναδεικνύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών στο διατλαντικό πλαίσιο.