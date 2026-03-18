EU Inc.: Η Ευρώπη «σπάει» τα σύνορα στο επιχειρείν με εταιρεία σε 48 ώρες & κόστος €100

Μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να μετασχηματίσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του σχεδίου «EU Inc.», οι νεοφυείς αλλά και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να δραστηριοποιούνται ενιαία σε όλη την ΕΕ, με διαδικασίες ίδρυσης που θα είναι απλές, γρήγορες και χαμηλού κόστους.

Κεντρικός πυλώνας της πρότασης είναι το λεγόμενο «28ο νομικό καθεστώς» (28th legal regime), το οποίο θα επιτρέπει τη δημιουργία πανευρωπαϊκών εταιρειών με εναρμονισμένους και απλοποιημένους κανόνες σε τομείς όπως το εταιρικό, φορολογικό, εργατικό και πτωχευτικό δίκαιο.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να μειώσει τα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και να δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό και ευέλικτο πλαίσιο για επενδύσεις και καινοτομία σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του EU Inc.

1ον. Ταχεία σύσταση εταιρείας

Οι επιχειρηματίες θα μπορούν να ιδρύουν εταιρεία EU Inc. μέσα σε 48 ώρες, με κόστος μικρότερο από 100 ευρώ και χωρίς απαίτηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου.

2ον. Απλοποιημένες διαδικασίες

Τα στοιχεία της εταιρείας θα υποβάλλονται μία φορά σε επίπεδο ΕΕ, μέσω διασύνδεσης των εθνικών μητρώων. Σε επόμενο στάδιο, θα δημιουργηθεί κεντρικό ευρωπαϊκό μητρώο, ενώ οι αριθμοί φορολογικής ταυτοποίησης και ΦΠΑ θα αποδίδονται χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.

3ον. Πλήρως ψηφιακή λειτουργία

Όλες οι εταιρικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά σε όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών εκκαθάρισης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδρυτές να δοκιμάζουν νέες ιδέες και να επανεκκινούν εύκολα τη δραστηριότητά τους.

4ον. Ενίσχυση της πρόσβασης σε επενδύσεις

Η πρόταση καταργεί την υποχρεωτική φυσική παρουσία και εισάγει πλήρως ψηφιακές διαδικασίες για χρηματοδοτήσεις και μεταβιβάσεις μετοχών. Παράλληλα, καταργείται η υποχρεωτική συμμετοχή μεσαζόντων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των εταιρειών στις χρηματιστηριακές αγορές, εφόσον το επιτρέπουν τα κράτη-μέλη.

5ον. Προσέλκυση ταλέντων

Οι εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν προγράμματα stock options σε εργαζομένους σε όλη την ΕΕ, με φορολόγηση μόνο κατά τη στιγμή της ρευστοποίησης του εισοδήματος, ενισχύοντας την ελκυστικότητα κυρίως για startups.

6ον. Πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το κράτος-μέλος εγκατάστασης, ενώ προβλέπεται «μαύρη λίστα» απαγορευμένων πρακτικών ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση με τις εθνικές εταιρείες.

7ον. Διασφαλίσεις κατά της κατάχρησης

Η πρόταση δεν επηρεάζει την εθνική νομοθεσία για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Οι ισχύοντες κανόνες κάθε κράτους-μέλους θα εφαρμόζονται πλήρως και στις εταιρείες EU Inc.

8ον. Ευελιξία στη δομή μετοχών

Οι εταιρείες θα μπορούν να δημιουργούν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών με ξεχωριστά οικονομικά ή δικαιώματα ψήφου, δίνοντας στους ιδρυτές εργαλεία προστασίας απέναντι σε ενδεχόμενες επιθετικές εξαγορές.

Φον ντερ Λάιεν: Μια Ευρώπη, μια αγορά

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν «η Ευρώπη έχει το ταλέντο, τις ιδέες και τη φιλοδοξία να γίνει το καλύτερο μέρος για τους καινοτόμους». Ωστόσο, όπως είπε η κα Φον ντερ Λάιεν, στην Ευρώπη μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να ιδρυθεί μια εταιρεία ή να ξεκινήσει δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ενιαίας αγοράς.

«Τα εμπόδια εντός της Ευρώπης μας βλάπτουν περισσότερο από τις εξωτερικές απειλές. Οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν 27 νομικά συστήματα και περισσότερες από 60 εθνικές εταιρικές μορφές», είπε χαρακτηριστικά η Φον ντερ Λάιεν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η πρόταση της Επιτροπής, EU Inc., το λεγόμενο «28ο καθεστώς», εισάγει ένα απλό, ενιαίο σύνολο κανόνων για ολόκληρη την ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, το οποίο θα καταστήσει δραστικά ευκολότερη την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ευρώπη, καθώς κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ιδρύσει εταιρεία μέσα σε 48 ώρες, πλήρως ψηφιακά, με κόστος κάτω των 100 ευρώ και χωρίς ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που εκφράζουν στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων, καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων για την εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο του EU Inc. Στόχος είναι η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση. Στο ίδιο πλαίσιο, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτραπεί πλήρως η διασυνοριακή τηλεργασία (σε ποσοστό 100%) για καινοτόμες startups και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, σήμερα η επέκταση μιας επιχείρησης ακόμη και εντός της ΕΕ συνεπάγεται σημαντικές δυσκολίες, καθώς οι επιχειρηματίες καλούνται να κινηθούν σε ένα κατακερματισμένο νομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με 27 διαφορετικά εθνικά νομικά συστήματα και περισσότερες από 60 εταιρικές μορφές. Η πολυπλοκότητα αυτή μπορεί να καθυστερήσει την ίδρυση ή την επέκταση μιας επιχείρησης για εβδομάδες ή και μήνες, αυξάνοντας το κόστος, περιορίζοντας την ανάπτυξη και αποθαρρύνοντας επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές startups, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, είτε εξαγοράζονται από εταιρείες των ΗΠΑ ή της Κίνας είτε μεταφέρουν την έδρα τους εκτός Ευρώπης, συχνά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η πρόταση για το EU Inc. και το λεγόμενο «28ο νομικό καθεστώς» αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δύο βασικά νομοθετικά όργανα της Ένωσης. Η Κομισιόν δηλώνει αποφασισμένη να στηρίξει τη διαδικασία, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, το ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αναμένεται να απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.