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Μερτς: Δεν επιθυμούμε ο πόλεμος να επιβαρύνει τη διατλαντική μας σχέση με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
18:17 - 18 Μαρ 2026

Μερτς: Δεν επιθυμούμε ο πόλεμος να επιβαρύνει τη διατλαντική μας σχέση με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ή εντολή για ανάμειξη. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον δεν συμβουλεύτηκε προηγουμένως τη γερμανική κυβέρνηση, ούτε ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα ήταν απαραίτητη.

Ο Μερτς διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το Βερολίνο συμμερίζεται τον στόχο να μην επιτρέπεται στο Ιράν να αποτελεί απειλή για το μέλλον και ότι δεν θα αρνηθεί τη συνεισφορά του για την εξασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή μετά τον πόλεμο.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι έχουμε ερωτηματικά για αυτόν τον πόλεμο. Προς το παρόν δεν υπάρχει πειστική στρατηγική για τον τερματισμό του», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag, κατά την καθιερωμένη ομιλία του ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Τόνισε ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί ο πόλεμος να επιβαρύνει τη διατλαντική σχέση με τις ΗΠΑ.

«Μοιραζόμαστε σημαντικούς στόχους με τις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούμε και δεν θα διστάσουμε να εκφράσουμε διαφορετικές απόψεις όταν τα συμφέροντά μας δεν συμπίπτουν. Μια εταιρική σχέση πρέπει να μπορεί να αντέξει αυτές τις διαφορές, αλλιώς δεν πρόκειται για πραγματική συνεργασία», πρόσθεσε.

Ο καγκελάριος επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει συμφέρον από το γρήγορο τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάλυσης της κρατικής υπόστασης του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας και να προκαλέσει μεταναστευτική κρίση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της και να σταματήσει την εξάπλωση της τρομοκρατίας παγκοσμίως.

Ο Μερτς τόνισε ότι, παρά την αντίθεση της Ευρώπης στις τρέχουσες εξελίξεις, δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά την κρίση. «Πρέπει να έχουμε το θάρρος να προσδιορίζουμε και να επιδιώκουμε τα συμφέροντά μας από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για την κρίση βαραίνει την Τεχεράνη. Εκφράζοντας ελπίδα για τον ιρανικό λαό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Ο καγκελάριος υπογράμμισε τη σημασία της ειρήνης, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στο σημερινό κόσμο και επισήμανε ότι το περιθώριο δράσης της Ευρώπης περιορίζεται υπό το φως των νέων ισορροπιών δύναμης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει μεγάλη δυνητική ισχύ, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Μια ενωμένη Ευρώπη, τόνισε, αποτελεί την πιο σημαντική εγγύηση για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού χώρου, υπενθυμίζοντας τη δημογραφική υπεροχή της σε σχέση με τις ΗΠΑ. «Και οι άλλοι εξαρτώνται από εμάς, όχι μόνο εμείς από αυτούς», πρόσθεσε.

Σχετικά με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και το θέμα της ανταγωνιστικότητας, ο Μερτς κάλεσε σε πολιτικές που θα δημιουργούν περιθώριο ελιγμού και ευκαιρίες για το εμπόριο και τη βιομηχανία. Υπογράμμισε επίσης ότι ό,τι δεν είναι αναγκαίο από άποψη ρύθμισης πρέπει να καταργηθεί, ασκώντας κριτική για την υπερβολική ρύθμιση στην ΕΕ, ακόμα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

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