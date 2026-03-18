Bloomberg: Στο επίκεντρο της ΕΕ σχέδια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέρχονται στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ηγέτες του μπλοκ συγκεντρώνονται αύριο (19/3) στις Βρυξέλλες για σύνοδο κορυφής.

Αν και ο πόλεμος στο Ιράν και το συνεχιζόμενο μπλοκάρισμα από την Ουγγαρία ενός δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις, στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η ανταγωνιστικότητα και ειδικότερα το αυξανόμενο κόστος ενέργειας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, ενόψει της αυριανής συνόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ιδρύονται υπό ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό καθεστώς και να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση των 27 κρατών-μελών. Η πρόταση, που φέρει την ονομασία «EU Inc.», «θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ευρώπη», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας το πακέτο.

«Κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ιδρύσει εταιρεία μέσα σε 48 ώρες, από οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήρως διαδικτυακά», πρόσθεσε.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει το επενδυτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να εμβαθύνει την ενοποίηση της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, πολλοί στον επιχειρηματικό κόσμο εκφράζουν ανησυχίες για τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων.

Ο Μάλτε Λόχαν, επικεφαλής του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρώπη, προειδοποίησε για «κόπωση από την απλοποίηση» στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια διατλαντικού συνεδρίου αυτή την εβδομάδα.

Το μήνυμα από τις επιχειρήσεις είναι ότι οι κανόνες και οι κανονισμοί της ΕΕ παραμένουν υπερβολικά επιβαρυντικοί. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε το πακέτο «omnibus» για τα χημικά, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τη χημική βιομηχανία της Ευρώπης, αλλά εξακολουθεί να περιλαμβάνει απαιτητικές υποχρεώσεις αναφοράς για τις εταιρείες, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι επιβραδύνει τις προσπάθειές της, επισημαίνοντας τα λεγόμενα πακέτα «omnibus» του περασμένου έτους, τα οποία μείωσαν τα κανονιστικά βάρη για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης κανόνων σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αναφορά στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Αυτό δείχνει την ικανότητά μας να αναστοχαζόμαστε και να αναγνωρίζουμε ότι, για οποιονδήποτε λόγο, υπήρξε υπερβολή - ότι προχωρήσαμε πολύ μακριά όσον αφορά τη ρύθμιση», δήλωσε ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μίχαελ Χάγκερ.

Την ίδια στιγμή, η Ένωση για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές στην Ευρώπη προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να απελευθερώσει διπλάσια δανειοδοτική ισχύ από τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, εάν απλοποιούσε τους κανόνες κεφαλαίου της. Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του κεφαλαιακού πλαισίου της περιοχής, εξαλείφοντας τις επικαλυπτόμενες απαιτήσεις, αντί να προχωρήσουν σε σχέδια -με πρωτοβουλία της Γερμανίας- για τον περιορισμό της αγοράς Additional Tier 1 ομολόγων, ύψους 270 δισ. ευρώ (311 δισ. δολάρια).