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Συναγερμός για το iPhone: Ισχυρό spyware στοχεύει δεδομένα και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων
Ειδήσεις
17:58 - 18 Μαρ 2026

Συναγερμός για το iPhone: Ισχυρό spyware στοχεύει δεδομένα και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ισχυρό λογισμικό, ικανό να διεισδύσει και να κλέψει πληροφορίες από πιθανόν εκατοντάδες εκατομμύρια iPhone της Apple (AAPL.O), τοποθετήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε δεκάδες ιστοσελίδες στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν ερευνητές την Τετάρτη (18/3).       

Όπως επεισημαίνει το Reuters, η ανακάλυψη σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά μέσα σε αυτόν το μήνα που ερευνητές εντοπίζουν κακόβουλο λογισμικό (spyware) που στοχεύει iPhone και άλλες συσκευές Apple.

Σημειώνεται επίσης ότι τα δύο συγκεκριμένα εργαλεία hacking δείχνουν ότι η αγορά για προηγμένο κακόβουλο λογισμικό -που είναι ικανό να κλέβει δεδομένα και πληροφορίες πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων- ανθίζει, όπως ανέφεραν οι ερευνητές.

Αναλυτικά, ερευνητές από τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας Lookout, iVerify και Google δημοσίευσαν συντονισμένες αναλύσεις για το κακόβουλο λογισμικό που ονόμασαν «Darksword». Στις 3 Μαρτίου, η Google και η iVerify είχαν αποκαλύψει ξεχωριστό ισχυρό spyware για iPhone με την ονομασία «Coruna». Οι ερευνητές εντόπισαν ότι το Darksword φιλοξενούνταν στους ίδιους διακομιστές.

«Υπάρχει πλέον επαληθευμένη ροή πρόσφατων εκμεταλλεύσεων … που έχουν καταλήξει στα χέρια πιθανώς εγκληματικών οντοτήτων με οικονομικό προσανατολισμό», δήλωσε ο Justin Albrecht, κύριος ερευνητής στη Lookout.

Η Google ανέφερε από τη μειρά της ότι οι ερευνητές της παρατήρησαν πολλούς εμπορικούς προμηθευτές και πιθανούς χάκερς συνδεόμενους με κράτη να χρησιμοποιούν το Darksword σε ξεχωριστές καμπάνιες εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τη Μαλαισία και την Ουκρανία. Οι καμπάνιες στη Μαλαισία και την Τουρκία συνδέθηκαν με τον τουρκικό εμπορικό πάροχο παρακολούθησης PARS Defense, σύμφωνα με την Google. Η PARS Defense δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με την iVerify και τη Lookout, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το κακόβουλο λογισμικό μεταφερόταν σε χρήστες iPhone που είχαν εγκαταστήσει εκδόσεις iOS 18.4 έως 18.6.2 και επισκέπτονταν μία από δεκάδες ουκρανικές ιστοσελίδες. Η Apple κυκλοφόρησε αυτές τις εκδόσεις μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2025.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι ακόμη σαφές πόσα iPhone είναι ευάλωτα σε επιθέσεις με το Darksword, ανέφεραν οι ερευνητές. Η Apple έχει εκδώσει πολλαπλές διορθώσεις για τα υποκείμενα σφάλματα που εκμεταλλεύεται το Darksword. Ωστόσο, πολλοί χρήστες δεν εγκαθιστούν τις ενημερώσεις, και εκτιμάται ότι 220 έως 270 εκατομμύρια iPhone εξακολουθούν να τρέχουν εκτεθειμένες εκδόσεις iOS, σύμφωνα με την iVerify και τη Lookout, οι οποίες βασίστηκαν σε δημόσιες εκτιμήσεις. Η Google δεν είχε κοινοποιήσει τα ευρήματά της πριν από την Τετάρτη.

Ένας εκπρόσωπος της Apple δήλωσε ότι οι εκμεταλλεύσεις στοχεύουν «ξεπερασμένο λογισμικό», και ότι οι υποκείμενες ευπάθειες έχουν αντιμετωπιστεί μέσω πολλαπλών ενημερώσεων τα τελευταία χρόνια για χρήστες που τρέχουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων τους.

«Η διατήρηση του λογισμικού ενημερωμένου παραμένει το πιο σημαντικό μέτρο που μπορούν να πάρουν οι χρήστες για να διασφαλίσουν την υψηλή ασφάλεια των συσκευών Apple τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

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