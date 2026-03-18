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ΕΚΤ: Οριακή κάμψη στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών το δ τρίμηνο του 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:01 - 18 Μαρ 2026

ΕΚΤ: Οριακή κάμψη στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών το δ τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή επιδείνωση παρουσίασαν στο δ’ τρίμηνο του 2025 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, την ώρα που στο σύνολο της Ευρωζώνης καταγράφηκε περαιτέρω ενίσχυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,46%, υποχωρώντας από το 16,09% του γ’ τριμήνου του 2025 και φτάνοντας σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2023. Στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, μόνο οι ισπανικές τράπεζες καταγράφουν χαμηλότερη επίδοση, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ενισχύθηκε στο 16,18%.

Παράλληλα, πιέσεις καταγράφηκαν και στην κερδοφορία των τραπεζών. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε στο 11,98%, ενώ η απόδοση ενεργητικού (RoA) διαμορφώθηκε στο 1,29%, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση αποκλιμάκωσης που παρατηρείται στην Ευρωζώνη. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε η μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, το οποίο περιορίστηκε στο 2,69%.

Την ίδια στιγμή, η πιστωτική δραστηριότητα εμφάνισε ενίσχυση, με το ύψος των χορηγήσεων να ξεπερνά τα 153,5 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, υπερβαίνοντας τα 245 δισ. ευρώ και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενώ η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 2,85%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τάση αποκλιμάκωσης.

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