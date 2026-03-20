Ιερουσαλήμ: Πρωτοφανές κλείσιμο του Αλ-Άκσα στο Ιντ (λήξη Ραμαζανιού) πυροδοτεί διεθνείς αντιδράσεις

Η ισραηλινή αστυνομία κράτησε κλειστό το τέμενος αλ-Άκσα στην Ιερουσαλήμ την ημέρα του Ιντ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους μουσουλμάνους πιστούς. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές, δεν έχει προηγούμενο από το 1967, ενισχύοντας το αίσθημα έντασης γύρω από έναν από τους πιο ευαίσθητους θρησκευτικούς χώρους της περιοχής.

Το πρωί της Παρασκευής (20/3), εκατοντάδες άνθρωποι δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο συγκρότημα και αναγκάστηκαν να προσευχηθούν έξω από την Παλιά Πόλη, καθώς οι είσοδοι είχαν αποκλειστεί από ισραηλινές δυνάμεις.

Οι αρχές του Ισραήλ αιτιολόγησαν την απόφαση επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης μετά τις εξελίξεις στην περιοχή και τη σύγκρουση με το Ιράν. Ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου, η πρόσβαση στον χώρο είχε περιοριστεί σημαντικά για μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων, οδηγώντας πολλούς να προσεύχονται έξω από τις πύλες. Ωστόσο, αρκετοί Παλαιστίνιοι θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σημειώθηκαν εντάσεις, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα για να διαλύσει συγκεντρωμένους πιστούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον χώρο για την προσευχή του Ιντ.

Η εικόνα στην Παλιά Πόλη ήταν ασυνήθιστη: δρόμοι χωρίς κόσμο, καταστήματα κλειστά και πιστοί να προσεύχονται σε ανοιχτούς χώρους, εκτός του τεμένους. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν την ημέρα ως ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, εκφράζοντας φόβους ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Το τελευταίο διάστημα, έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις Παλαιστινίων, ενώ επαναλαμβανόμενα περιστατικά εισόδου εποίκων στον χώρο έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες για συλλήψεις ακόμη και κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και η Αφρικανική Ένωση καταδίκασαν το μέτρο, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θρησκευτικών ελευθεριών, και αποδίδοντας στο Ισραήλ την ευθύνη για τις συνέπειες.

Παράλληλα, το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ χαρακτήρισε το κλείσιμο του χώρου ως σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του υφιστάμενου καθεστώτος που διέπει τους ιερούς τόπους στην πόλη.

Την ίδια ώρα, στη Γάζα, οι κάτοικοι γιόρτασαν το Ιντ υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εν μέσω εκτεταμένων καταστροφών και συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης.