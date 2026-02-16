ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραήλ: Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην Πλατεία των Τεμενών ενόψει Ραμαζανιού
Ειδήσεις
23:45 - 16 Φεβ 2026

Ισραήλ: Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην Πλατεία των Τεμενών ενόψει Ραμαζανιού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ισραηλινή αστυνομία θα αναπτυχθεί εκτεταμένα γύρω από την Πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταγγέλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση των πιστών σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τόπο λατρείας. Η Πλατεία των Τεμενών αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ και τον ιερότερο του Ιουδαϊσμού.

Κατά τον ιερό μήνα νηστείας, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι συρρέουν στην πλατεία, τομέα της Ιερουσαλήμ που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ. Ο αξιωματικός της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ, Αράντ Μπράβερμαν, δήλωσε ότι «θα αναπτύξουμε νυχθημερόν τους αστυνομικούς μας για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Όρους του Ναού και των περιχώρων του».

Ιδιαίτερα τις Παρασκευές, όταν οι περισσότεροι πιστοί συγκεντρώνονται για προσευχή, χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται στο χώρο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η έκδοση περίπου 10.000 αδειών για Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη, οι οποίοι χρειάζονται άδεια για να εισέλθουν στην Ιερουσαλήμ. Δεν διευκρινίστηκε εάν οι άδειες θα αφορούν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αφήνοντας την απόφαση στην κυβέρνηση.

Το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ, περιορισμένης παλαιστινιακής αρμοδιότητας, ανέφερε ότι οι άδειες πιθανότατα θα δοθούν μόνο σε άνδρες άνω των 55 και γυναίκες άνω των 50 ετών, όπως συνέβη το 2025. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό του Ισλαμικού Βακουφίου, του ιορδανικού φορέα που διαχειρίζεται καθημερινά τον χώρο, από την προετοιμασία της πλατείας με προσωρινά καταφύγια και ιατρεία. Πηγή του Βακουφίου επιβεβαίωσε ότι 33 υπάλληλοι δεν θα έχουν πρόσβαση στον χώρο πριν από το Ραμαζάνι.

Η Πλατεία των Τεμενών, χτισμένη πάνω στα ερείπια του Δεύτερου Εβραϊκού Ναού που καταστράφηκε το 70 μ.Χ., διοικείται από την Ιορδανία, αλλά το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς, όπως στον αριθμό των πιστών και στην ηλικία τους. Οι Εβραίοι επιτρέπεται να επισκέπτονται τον χώρο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα προσευχής, κάτι που αμφισβητείται από ακροδεξιούς υπερεθνικιστές, όπως ο υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος παραβίασε τον κανόνα το 2024 και το 2025.

Η κατάσταση καθιστά την Πλατεία των Τεμενών έναν από τους πιο ευαίσθητους θρησκευτικούς και πολιτικούς τόπους στην Ιερουσαλήμ, με έντονη ένταση μεταξύ Ισραηλινών Αρχών και Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια θρησκευτικών περιόδων, όπως το Ραμαζάνι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC
Ναυτιλία

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ισραήλ: Εξετάζει το κλείσιμο του προξενείου του στην Κωνσταντινούπολη
Ειδήσεις

Ισραήλ: Εξετάζει το κλείσιμο του προξενείου του στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ