Ισραήλ: Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην Πλατεία των Τεμενών ενόψει Ραμαζανιού

Η ισραηλινή αστυνομία θα αναπτυχθεί εκτεταμένα γύρω από την Πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταγγέλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση των πιστών σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τόπο λατρείας. Η Πλατεία των Τεμενών αποτελεί τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ και τον ιερότερο του Ιουδαϊσμού.

Κατά τον ιερό μήνα νηστείας, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι συρρέουν στην πλατεία, τομέα της Ιερουσαλήμ που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ. Ο αξιωματικός της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ, Αράντ Μπράβερμαν, δήλωσε ότι «θα αναπτύξουμε νυχθημερόν τους αστυνομικούς μας για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Όρους του Ναού και των περιχώρων του».

Ιδιαίτερα τις Παρασκευές, όταν οι περισσότεροι πιστοί συγκεντρώνονται για προσευχή, χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται στο χώρο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η έκδοση περίπου 10.000 αδειών για Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη, οι οποίοι χρειάζονται άδεια για να εισέλθουν στην Ιερουσαλήμ. Δεν διευκρινίστηκε εάν οι άδειες θα αφορούν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αφήνοντας την απόφαση στην κυβέρνηση.

Το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ, περιορισμένης παλαιστινιακής αρμοδιότητας, ανέφερε ότι οι άδειες πιθανότατα θα δοθούν μόνο σε άνδρες άνω των 55 και γυναίκες άνω των 50 ετών, όπως συνέβη το 2025. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό του Ισλαμικού Βακουφίου, του ιορδανικού φορέα που διαχειρίζεται καθημερινά τον χώρο, από την προετοιμασία της πλατείας με προσωρινά καταφύγια και ιατρεία. Πηγή του Βακουφίου επιβεβαίωσε ότι 33 υπάλληλοι δεν θα έχουν πρόσβαση στον χώρο πριν από το Ραμαζάνι.

Η Πλατεία των Τεμενών, χτισμένη πάνω στα ερείπια του Δεύτερου Εβραϊκού Ναού που καταστράφηκε το 70 μ.Χ., διοικείται από την Ιορδανία, αλλά το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς, όπως στον αριθμό των πιστών και στην ηλικία τους. Οι Εβραίοι επιτρέπεται να επισκέπτονται τον χώρο, αλλά δεν έχουν δικαίωμα προσευχής, κάτι που αμφισβητείται από ακροδεξιούς υπερεθνικιστές, όπως ο υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος παραβίασε τον κανόνα το 2024 και το 2025.

Η κατάσταση καθιστά την Πλατεία των Τεμενών έναν από τους πιο ευαίσθητους θρησκευτικούς και πολιτικούς τόπους στην Ιερουσαλήμ, με έντονη ένταση μεταξύ Ισραηλινών Αρχών και Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια θρησκευτικών περιόδων, όπως το Ραμαζάνι.