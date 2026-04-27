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Σπίτι μου ΙΙ: Σφυρίζει λήξη - Τι ισχύει για τις αιτήσεις
Ακίνητα
16:02 - 27 Απρ 2026

Σπίτι μου ΙΙ: Σφυρίζει λήξη - Τι ισχύει για τις αιτήσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Με αφορμή δημοσιεύματα για το Σπίτι μου ΙΙ πηγές του ΥΠΕΘΟ επιβεβαιώνουν  ότι περαιώνεται σος 2 Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν η ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος για να εγκριθεί η αναθεώρηση, κατόπιν συμφωνίας για το χρονοδιάγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε και να υποβληθεί εμπρόθεσμα και με ακρίβεια το τελικό αίτημα πληρωμής δανείων.

Όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις στο πλαίσιο του Σπίτι μου ΙΙ έως τις 2 Ιουνίου, δεν επηρεάζονται.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ, μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια αξίας 1.617,4 δις ευρώ, με μέσο όρο δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ.

Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.

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