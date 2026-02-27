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ΗΠΑ: Αποχώρηση προσωπικού από την πρεσβεία στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών για σύγκρουση με το Ιράν
Ειδήσεις
13:18 - 27 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Αποχώρηση προσωπικού από την πρεσβεία στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών για σύγκρουση με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα, Παρασκευή (27/02), ότι θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας τους στο Ισραήλ και στις οικογένειές του να αναχωρήσουν για λόγους ασφαλείας, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ.    

Πιο συγκεκριμένα, η πρεσβεία δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους ασφαλείας που οδήγησαν στην «εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», η οποία επιτρέπει στο προσωπικό να αποφασίσει εάν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ. Προηγουμένως, οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει την απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό «για προληπτικούς λόγους», με πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Από τη μεριά του, το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης, ενώ το Ισραήλ θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού και το μη αναγκαίο προσωπικό από περιοχές της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν.

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