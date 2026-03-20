ΝΑΤΟ σε σταυροδρόμι: Οι απειλές Τραμπ και το αβέβαιο μέλλον της συμμαχίας

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων συμμάχων δοκιμάζονται έντονα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου τη συνοχή της συμμαχίας, κατηγορώντας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους συμμάχους του για την άρνησή τους να συμβάλουν στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ. Οι δηλώσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ήδη υπαρκτό ρήγμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Οι εντάσεις αυτές δεν είναι καινούριες. Ήδη από την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε δείξει περιορισμένη διάθεση να στηρίξει ενεργά τη συμμαχία, ενώ συχνά εμφανιζόταν πιο κοντά στις θέσεις της ρωσική κυβέρνηση παρά σε εκείνες των Ευρωπαίων εταίρων. Για την Ευρώπη, η στάση αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς η ασφάλειά της συνδέεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρά τις διαφορές, οι Ευρωπαίοι κατάφεραν —έστω και με δυσκολία— να διατηρήσουν τις ΗΠΑ εντός του δυτικού στρατοπέδου, αποδεχόμενοι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, όπως απαίτησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για την άμυνά της, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πυρηνικής αποτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται να αποσύρει επισήμως τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ για να το αποδυναμώσει. Μπορεί να το πράξει έμμεσα, μέσω απόσυρσης στρατευμάτων, περικοπής χρηματοδότησης ή περιορισμού της παροχής πληροφοριών.

Ενδεικτική της έντασης που επικρατεί ήταν και η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Δανία έλαβε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις αμερικανικές απειλές, φτάνοντας στο σημείο να προετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως μεταφορά αποθεμάτων αίματος και σχεδιασμό καταστροφής κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον του ΝΑΤΟ —και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ασφάλειας— παραμένει αβέβαιο, κινούμενο σε αχαρτογράφητα νερά, όπου οι πολιτικές επιλογές των μεγάλων δυνάμεων θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

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