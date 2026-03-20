ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΝΑΤΟ σε σταυροδρόμι: Οι απειλές Τραμπ και το αβέβαιο μέλλον της συμμαχίας
Ειδήσεις
22:00 - 20 Μαρ 2026

ΝΑΤΟ σε σταυροδρόμι: Οι απειλές Τραμπ και το αβέβαιο μέλλον της συμμαχίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της ιστορίας του, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων συμμάχων δοκιμάζονται έντονα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου τη συνοχή της συμμαχίας, κατηγορώντας μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους συμμάχους του για την άρνησή τους να συμβάλουν στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ. Οι δηλώσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ήδη υπαρκτό ρήγμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Οι εντάσεις αυτές δεν είναι καινούριες. Ήδη από την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε δείξει περιορισμένη διάθεση να στηρίξει ενεργά τη συμμαχία, ενώ συχνά εμφανιζόταν πιο κοντά στις θέσεις της ρωσική κυβέρνηση παρά σε εκείνες των Ευρωπαίων εταίρων. Για την Ευρώπη, η στάση αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς η ασφάλειά της συνδέεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρά τις διαφορές, οι Ευρωπαίοι κατάφεραν —έστω και με δυσκολία— να διατηρήσουν τις ΗΠΑ εντός του δυτικού στρατοπέδου, αποδεχόμενοι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, όπως απαίτησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για την άμυνά της, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πυρηνικής αποτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται να αποσύρει επισήμως τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ για να το αποδυναμώσει. Μπορεί να το πράξει έμμεσα, μέσω απόσυρσης στρατευμάτων, περικοπής χρηματοδότησης ή περιορισμού της παροχής πληροφοριών.

Ενδεικτική της έντασης που επικρατεί ήταν και η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Δανία έλαβε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη τις αμερικανικές απειλές, φτάνοντας στο σημείο να προετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως μεταφορά αποθεμάτων αίματος και σχεδιασμό καταστροφής κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον του ΝΑΤΟ —και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ασφάλειας— παραμένει αβέβαιο, κινούμενο σε αχαρτογράφητα νερά, όπου οι πολιτικές επιλογές των μεγάλων δυνάμεων θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7sqb6lk21t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τραμπ εφαρμόζει «συνταγές» του real estate και αποτυγχάνει
Γιώργος Ραυτόπουλος

Ο Τραμπ εφαρμόζει «συνταγές» του real estate και αποτυγχάνει

MRB: Προβάδισμα στα σενάρια συγκυβέρνησης – Τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα
Πολιτική

MRB: Προβάδισμα στα σενάρια συγκυβέρνησης – Τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα

Trade Estates: Μέρισμα €0,04 ανά μετοχή για το 2025 με αύξηση 33% - Στις 26/3 η αποκοπή
Αναλύσεις

Trade Estates: Μέρισμα €0,04 ανά μετοχή για το 2025 με αύξηση 33% - Στις 26/3 η αποκοπή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο
Ειδήσεις

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Magazino
25/06/2026 - 22:07

Η «στρωματοποίηση» στη διατροφή: Πώς να φάτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα χωρίς να στερηθείτε τίποτα

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Πολιτική
25/06/2026 - 19:01

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Πολιτική
25/06/2026 - 18:30

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολιτική
25/06/2026 - 18:23

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 18:20

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:13

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ