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MRB: Προβάδισμα στα σενάρια συγκυβέρνησης – Τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα
Πολιτική
20:17 - 20 Μαρ 2026

MRB: Προβάδισμα στα σενάρια συγκυβέρνησης – Τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα

Reporter.gr Newsroom
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Η προοπτική συγκυβέρνησης φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην κοινή γνώμη ενόψει των επόμενων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι σε σενάρια αυτοδυναμίας και πιο ανοιχτοί σε συνεργασίες κομμάτων.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του OPEN και το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε την Παρασκευή (20/3), καταγράφει αξιοσημείωτα επίπεδα συσπείρωσης για τα δύο βασικά κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 76,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 65,7%, στοιχείο που υποδηλώνει μεν σταθερές κομματικές βάσεις, αλλά όχι απαραίτητα δυναμική αυτοδυναμίας.

Στο πεδίο των πολιτικών πρωτοβουλιών, περιορισμένη εμφανίζεται η απήχηση ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς μόλις το 20,9% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε, ενώ το 76,6% απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντίθετα, μεγαλύτερη —αν και όχι πλειοψηφική— δυναμική καταγράφεται για ένα πιθανό πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, με το 30,6% να δηλώνει θετικό και το 62,5% αρνητικό.

Την ίδια ώρα, η κοινωνία εμφανίζεται μάλλον αρνητική στο ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μόλις το 27,2% θεωρεί ότι αξίζουν να συνεχίσουν, ενώ το 67,9% τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των πολιτών ως προς το είδος της επόμενης κυβέρνησης. Πρώτη επιλογή αναδεικνύεται η «οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων» με 22,1%, ενώ ακολουθεί η «κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς» με 20,1%. Η προοπτική αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνει 17,9%, ενώ τα σενάρια συνεργασίας κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με 11% για συνεργασία ΝΔ με δεξιότερα κόμματα και 8,5% για σύμπραξη ΝΔ–ΠΑΣΟΚ.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποτυπώνουν ένα πολιτικό σκηνικό όπου η ανάγκη για συναινέσεις και συνεργασίες φαίνεται να αποκτά αυξανόμενη σημασία, καθώς η κοινωνία δείχνει να απομακρύνεται από καθαρές μονοκομματικές λύσεις.

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