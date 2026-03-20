MRB: Προβάδισμα στα σενάρια συγκυβέρνησης – Τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του OPEN και το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε την Παρασκευή (20/3), καταγράφει αξιοσημείωτα επίπεδα συσπείρωσης για τα δύο βασικά κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 76,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 65,7%, στοιχείο που υποδηλώνει μεν σταθερές κομματικές βάσεις, αλλά όχι απαραίτητα δυναμική αυτοδυναμίας.
Στο πεδίο των πολιτικών πρωτοβουλιών, περιορισμένη εμφανίζεται η απήχηση ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς μόλις το 20,9% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε, ενώ το 76,6% απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντίθετα, μεγαλύτερη —αν και όχι πλειοψηφική— δυναμική καταγράφεται για ένα πιθανό πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, με το 30,6% να δηλώνει θετικό και το 62,5% αρνητικό.
Την ίδια ώρα, η κοινωνία εμφανίζεται μάλλον αρνητική στο ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μόλις το 27,2% θεωρεί ότι αξίζουν να συνεχίσουν, ενώ το 67,9% τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των πολιτών ως προς το είδος της επόμενης κυβέρνησης. Πρώτη επιλογή αναδεικνύεται η «οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων» με 22,1%, ενώ ακολουθεί η «κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς» με 20,1%. Η προοπτική αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνει 17,9%, ενώ τα σενάρια συνεργασίας κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με 11% για συνεργασία ΝΔ με δεξιότερα κόμματα και 8,5% για σύμπραξη ΝΔ–ΠΑΣΟΚ.
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποτυπώνουν ένα πολιτικό σκηνικό όπου η ανάγκη για συναινέσεις και συνεργασίες φαίνεται να αποκτά αυξανόμενη σημασία, καθώς η κοινωνία δείχνει να απομακρύνεται από καθαρές μονοκομματικές λύσεις.
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