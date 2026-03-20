Έξαλλος ο Τραμπ με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ: «Θα θυμόμαστε τη δειλία σας στο Ορμούζ»

Πυρά κατά των εταίρων του εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια οργισμένη ανάρτησή του στο Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το ΝΑΤΟ «δεν είναι τίποτα» χωρίς τις ΗΠΑ. Παράλληλα, κατηγόρησε τους συμμάχους για απροθυμία να συμμετάσχουν σε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τους έχει ήδη «στρώσει το έδαφος», αφού – όπως υποστήριξε – «η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά» και ο κίνδυνος είναι πλέον αμελητέος.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να χαρακτηρίσει τους εταίρους του «δειλούς», προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ξεχάσουν» τη στάση τους – μια ακόμη υπενθύμιση της γνώριμης ρητορικής που συνδυάζει θριαμβολογία με αιχμηρές αιτιάσεις προς τους συμμάχους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πλανητάρχη:

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στη μάχη για να σταματήσει ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν. Τώρα που αυτή η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – μια απλή στρατιωτική κίνηση που αποτελεί τον βασικό λόγο για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Είναι τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό ρίσκο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!

Donald J. Trump»