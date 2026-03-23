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Λεονίντ Ραντβίνσκι: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών
Ειδήσεις
15:37 - 23 Μαρ 2026

Λεονίντ Ραντβίνσκι: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, δισεκατομμυριούχος και βασικός μέτοχος της πλατφόρμας περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans, πέθανε σε ηλικία 43 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Ο Ραντβίνσκι απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στο OnlyFans το 2018 και συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξή του σε ένα από τα πλέον επιδραστικά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα στον χώρο του περιεχομένου για ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημιουργούς να χρεώνουν απευθείας τους χρήστες για το υλικό τους.

Η απώλειά του εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της πλατφόρμας, η οποία θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υπηρεσίες που βασίζονται στο περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, μετά την εμφάνιση του Facebook. Το OnlyFans, που ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Γκάι Στόουκλι και τον γιο του Τιμ Στόουκλι, απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα λόγω της φιλοξενίας περιεχομένου ενηλίκων, το οποίο δεν επιτρέπεται σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

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