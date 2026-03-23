Στενό Ορμούζ: Δύο ινδικά δεξαμενόπλοια με LPG πέρασαν το δίαυλο και προσεγγίζουν λιμάνια της χώρας

Δύο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγραέριο (LPG) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ πέρασαν σήμερα με ασφάλεια από τo Στενό του Ορμούζ, προορισμένα για ινδικά λιμάνια, παρά τις συνεχείς απειλές από την Τεχεράνη που έχουν μπλοκάρει μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια διαδρομή.

Συγκεκριμένα, το δεξαμενόπλοιο Pine Gas, ινδικής σημαίας με πλήρωμα από την Ινδία, ακολουθήθηκε από το Jag Vasant, όπως επιβεβαίωσε η πλατφόρμα παρακολούθησης MarineTraffic. Το υπουργείο Λιμένων, Ναυτιλίας και Υδάτινων Οδών της Ινδίας ανέφερε ότι τα δύο πλοία μεταφέρουν συνολικά πάνω από 92.000 τόνους LPG και αναμένεται να φτάσουν στα ινδικά λιμάνια μεταξύ 26-28 Μαρτίου.

Μια κυβερνητική πηγή στην Ινδία δήλωσε στο Reuters ότι οι αρχές έδωσαν οδηγίες στα πλοία να διαπλεύσουν το Στενό πλέοντας κατά μήκος των ακτών του Ιράν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια εν μέσω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Η διακίνηση πλοίων στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη, με εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικούς να έχουν εγκλωβιστεί μετά τις απειλές της Τεχεράνης για επιθέσεις σε πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Στενό. Σε φυσιολογικές συνθήκες, μέσω των Στενών του Ορμούζ περνά περίπου 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου αερίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης Kpler, ένα ακόμα τάνκερ με προϊόντα πετρελαίου διέσχισε το Στενό στις 21 Μαρτίου και επίσης κατευθύνεται προς την Ινδία, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες των διεθνών αρχών να διατηρήσουν έστω περιορισμένη ροή καυσίμων στην περιοχή.

Η ασφαλής διέλευση των δύο δεξαμενόπλοιων αποτελεί σημαντικό δείκτη ότι, παρά την κρίση και τις απειλές, η Ινδία συνεχίζει να εξασφαλίζει την προμήθεια υγραερίου και προϊόντων πετρελαίου για τις ανάγκες της.