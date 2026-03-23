Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει περιθώριο συμφωνίας με το Ιράν

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από Ισραήλ και ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα κρίσιμα συμφέροντα των εμπλεκομένων πλευρών.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο. Όπως σημείωσε, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και τη Hezbollah.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόσφατα σκοτώθηκαν δύο ακόμη πυρηνικοί επιστήμονες, τονίζοντας πως το Ισραήλ διατηρεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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