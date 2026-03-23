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Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει περιθώριο συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις
21:49 - 23 Μαρ 2026

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει περιθώριο συμφωνίας με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχουν ανέφερε τη Δευτέρα (23/03) ότι είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως ο Αμερικανός ηγέτης διακρίνει μια πιθανή ευκαιρία για συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από Ισραήλ και ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα κρίσιμα συμφέροντα των εμπλεκομένων πλευρών.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο. Όπως σημείωσε, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και τη Hezbollah.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόσφατα σκοτώθηκαν δύο ακόμη πυρηνικοί επιστήμονες, τονίζοντας πως το Ισραήλ διατηρεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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