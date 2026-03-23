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Τραμπ: Νέο τελεσίγραφο πέντε ημερών στο Ιράν - Η αντίδραση της Τεχεράνης και ο μυστικός διαπραγματευτής
Ειδήσεις
19:57 - 23 Μαρ 2026

Τραμπ: Νέο τελεσίγραφο πέντε ημερών στο Ιράν - Η αντίδραση της Τεχεράνης και ο μυστικός διαπραγματευτής

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέο τελεσίγραφο πέντε ημερών στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα αποφύγουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη προχωρούν θετικά, ενώ επεσήμανε ότι το Ιράν έχει εκφράσει επιθυμία για ειρήνη και συμφώνησε ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «ένα σημαντικό μέρος της ηγεσίας του Ιράν έχει εξουδετερωθεί από την αρχή του πολέμου» και χαρακτήρισε τη νέα ευκαιρία για ειρήνη «κρίσιμη». Παράλληλα σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αυξήσει την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξαλείψει τους κύριους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ηγετικών στελεχών.

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια από τις πιο έντονες προσπάθειες της Ουάσιγκτον για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή, θέτοντας σαφή χρονικά όρια στην Τεχεράνη για συμμόρφωση με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Η αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου σε διάστημα λίγων ωρών

Νωρίτερα σήμερα (23/3), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφές με έναν «κορυφαίο» και «σεβαστό» παράγοντα του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ σε πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως εγώ, εγώ και… όποιος κι αν είναι ο επόμενος αγιατολάχ». Προσέθεσε ότι αναμένεται «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι οι επαφές αφορούν άτομα που θεωρεί «πολύ λογικά και σταθερά», επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποι μέσα τους ξέρουν ποιοι είναι» και ότι «ίσως ένας από αυτούς είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».

Πριν από την συγκεκριμένη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε – ουσιαστικά- δηλώσει ότι το Ιράν είναι αυτό που ζητάει το έλεος του και απευθείας διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, πάντως, συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές και πως ο Τραμπ απλώς υποχώρησε μπροστά στο τεράστιο πλήγμα που έχουν υποστεί οι διεθνείς αγορές και η παγκόσμια οικονομία.

Axios: Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ είναι ο συνομιλητής του Τραμπ

Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται σε επαφές με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και δημοσιογράφο του Axios.

Όπως αναφέρεται, μεσολαβητικές χώρες επιχειρούν να οργανώσουν συνάντηση εντός της εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ, με τη συμμετοχή των Γκαλιμπάφ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 20:36
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