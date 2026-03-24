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Γκουτέρες: Καταδίκασε κατηγορηματικά την επίθεση στο Σουδάν - Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης
Ειδήσεις
21:38 - 24 Μαρ 2026

Γκουτέρες: Καταδίκασε κατηγορηματικά την επίθεση στο Σουδάν - Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στο Σουδάν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 60 άνθρωποι -ανάμεσά τους παιδιά και υγειονομικό προσωπικό. Η επίθεση σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2026, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο El-Daein, στην περιοχή του Ανατολικού Νταρφούρ.    

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον Απρίλιο του 2023 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 200 επιθέσεις εναντίον υγειονομικών δομών στο Σουδάν, με απολογισμό άνω των 2.000 νεκρών.

Ο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο προβλέπει την προστασία του ιατρικού προσωπικού και των εγκαταστάσεων υγείας, ενώ απαγορεύει ρητά τις επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών στόχων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και για συμφωνία σε παύση των εχθροπραξιών.

Επιπλέον, επανέλαβε την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκόμενων πλευρών με τους διεθνείς διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας του ειδικού απεσταλμένου για το Σουδάν, ώστε να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με στόχο μια διαρκή κατάπαυση του πυρός και μια συνολική πολιτική λύση, που θα είναι συμπεριληπτική και θα στηρίζεται στην ίδια τη χώρα.

Τέλος, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι παραμένουν έτοιμα να υποστηρίξουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων και τη διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ειρήνης στο Σουδάν.

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