Πιερρακάκης: Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζει την έκθεση του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία

Ως «ιδιαίτερα θετική» αξιολόγησε νωρίτερα σήμερα (24/3) ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης την ετήσια Έκθεση του άρθρου IV για την ελληνική οικονομία που συνέταξαν στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Πιο αναλυτικά, μέσω σχετικής ανάρτησής του, ο υπουργός επισήμανε από τη μεριά του ότι η παρουσίαση της έκθεσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο υπουργείο συνιστά μια ιδιαίτερα θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Όπως τονίζει, τα συμπεράσματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει την απαραίτητη προετοιμασία ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που δημιουργεί το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου από τα στελέχη του Ταμείου, το 2025 διατηρήθηκε η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε περαιτέρω η δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, ο χρηματοπιστωτικός τομέας εμφανίζει αυξημένη ανθεκτικότητα, ενώ οι κίνδυνοι που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν μειωθεί αισθητά.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει επίσης ότι το ΔΝΤ αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εξυγίανση του δημόσιου τομέα, γεγονός που επιτρέπει στη χώρα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις. Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει τόσο στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας όσο και στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.