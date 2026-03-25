Τραμπ για 25η Μαρτίου: Ελλάδα και ΗΠΑ ενωμένες στην ελευθερία και τη δημοκρατία

Στο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναδεικνύει τον ιστορικό δεσμό ανάμεσα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τις θεμελιώδεις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται μέσα από κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση. Παράλληλα, επισημαίνει τον ρόλο της Ελλάδας ως κοιτίδας του δυτικού πολιτισμού.

«Την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά του δεσποτισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες ανανέωσαν την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε στην αρχαία τους γη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια της αυτοκυβέρνησης, τονίζοντας ότι αυτή πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες απέκτησαν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας της χώρας τους. Όπως σημειώνει, το πνεύμα αυτό διατηρήθηκε ζωντανό μέσα στους αιώνες, παρά τις δυσκολίες και τις περιόδους ξένης κυριαρχίας.

Αναφερόμενος στην Επανάσταση του 1821, υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες ξεκίνησαν έναν αγώνα που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία και σφυρηλατήθηκε μέσα από θυσίες, βασισμένος στην πεποίθηση ότι κάθε έθνος έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Συνδέοντας την ελληνική εμπειρία με την αμερικανική ιστορία, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομήθηκαν πάνω στην αρχή της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης και στην πεποίθηση ότι η ελευθερία αποτελεί θεμελιώδες και αναφαίρετο δικαίωμα.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία, όπως αναφέρει, συμβάλλει διαχρονικά στην αμερικανική κοινωνία μέσα από την επιχειρηματικότητα, την πίστη και την προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ, με κοινή προσήλωση στην προάσπιση των δημοκρατικών ιδανικών και στην ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης.

Στο πλαίσιο της επετείου των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημειώνει ότι η χώρα του αντλεί έμπνευση από την ελληνική ιστορική πορεία, επισημαίνοντας ότι τα δύο έθνη παραμένουν ενωμένα από κοινές αξίες και αγώνες για την ελευθερία.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι το ιδεώδες της δημοκρατίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα και επηρέασε τους ιδρυτές των ΗΠΑ στη Φιλαδέλφεια, εξακολουθεί να εμπνέει τους λαούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η διακήρυξη εκδόθηκε βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το Σύνταγμα των ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλεί τους πολίτες να τιμήσουν την 25η Μαρτίου με τις αρμόζουσες εκδηλώσεις και δράσεις.