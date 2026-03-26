Κύπρος: «Φρένο» στην ακρίβεια με μειώσεις φόρων σε καύσιμα και ρεύμα εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

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Η Κύπρος προχωρά σε ένα ευρύ πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ως απάντηση στις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, δίνοντας έμφαση σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις:

Από την 1η Μαΐου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027 μειώνεται περαιτέρω ο ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2026, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης περιορίζεται κατά 8,33 σεντ ανά λίτρο.

Θεσπίζεται μηδενικός ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, διευρύνοντας τη λίστα βασικών προϊόντων που ήδη περιλαμβάνει φρούτα και λαχανικά.

Αναστέλλεται η επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, αποτρέποντας επιπλέον επιβάρυνση περίπου 9 σεντ ανά λίτρο.

Προβλέπεται επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο για επιχειρήσεις που θα παραμείνουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου 2026.

Δρομολογείται σχέδιο ενίσχυσης αεροπορικών εταιρειών, με στόχο τη διατήρηση της συνδεσιμότητας της χώρας με βασικές τουριστικές αγορές.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω των μέτρων αυτών να συγκρατήσει το αυξημένο κόστος ζωής και να στηρίξει καίριους τομείς της οικονομίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων.