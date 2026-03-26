ΔΟΕ: Μόνο βιολογικά θηλυκά άτομα θα συμμετέχουν σε γυναικεία αγωνίσματα

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μόνο αθλήτριες που θα πιστοποιούνται ως βιολογικά θηλυκές μέσω ενός εφάπαξ γονιδιακού τεστ θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αγωνίσματα γυναικείας κατηγορίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ΔΟΕ διευκρινίζει ότι η συμμετοχή θα καθορίζεται μέσω ενός εφάπαξ τεστ γονιδιακού ελέγχου SRY, ενώ η νέα πολιτική θα εφαρμόζεται μόνο σε αγώνες υψηλού επιπέδου και δεν είναι αναδρομική ούτε αφορά σε προγράμματα αθλητισμού σε τοπικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η πολιτική στοχεύει στην «προστασία της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ακεραιότητας στην κατηγορία γυναικών». Παράλληλα, περιορίζει και τη συμμετοχή αθλητριών με ιατρικές καταστάσεις γνωστές ως διαφορές στην ανάπτυξη φύλου (DSD), όπως η δρομέας και δις Ολυμπιονίκης Κάστερ Σεμένα.

Η ΔΟΕ, υπό την προεδρία της Κίρστι Κόβεντρι, πρώτη γυναίκα στην ιστορία της 132 χρόνων, επιδίωξε τη δημιουργία σαφούς πολιτικής αντί της συνεχούς καθοδήγησης μεμονωμένων αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες έως τώρα καθόριζαν τους δικούς τους κανόνες.

Σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει την απόφαση, η γέννηση ως άνδρας προσδίδει φυσικά πλεονεκτήματα που διατηρούνται ακόμη και μετά τη μετάβαση, καθώς οι άνδρες βιώνουν τρεις σημαντικές κορυφώσεις τεστοστερόνης: κατά την εμβρυική περίοδο, στην πρώιμη παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Αυτό, όπως αναφέρει η ΔΟΕ, παρέχει «πλεονεκτήματα σε αθλήματα που βασίζονται στη δύναμη, την ισχύ και την αντοχή».

Η πολιτική αυτή θα ισχύσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και επισημοποιεί την εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων συμμετοχής για την κατηγορία γυναικών.