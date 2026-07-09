ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Οι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group - WBG) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) συναντήθηκαν στις 7 Ιουλίου στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού υψηλού επιπέδου, η οποία συστάθηκε τον Απρίλιο με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανταπόκρισης των οργανισμών τους στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της οικονομίας. Μετά τη συνάντηση, εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Συναντηθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της οικονομίας, να συζητήσουμε την κατάσταση στις ευάλωτες χώρες και να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό της υποστήριξής μας προς όσους έχουν ανάγκη.

Η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει, σε γενικές γραμμές, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στους κραδασμούς που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρότι ορισμένες οικονομίες παρουσίασαν επιβράδυνση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού. Συνολικά, οι επιπτώσεις υπήρξαν ιδιαίτερα άνισες, επηρεάζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό, την επισιτιστική ασφάλεια, διάφορες βασικές πρώτες ύλες και την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές χώρες και περιφέρειες, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών.

Ενθαρρύνουμε την περαιτέρω πρόοδο προς την επίλυση της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ. Οι τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων έχουν υποχωρήσει από την τελευταία μας συνάντηση τον Ιούνιο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αγορές ενέργειας και οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις. Οι κυβερνήσεις και η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη διαφύλαξη της αρχής της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά και παγκοσμίως, να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη, να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και τα μέσα διαβίωσης, να ενισχύσουν την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια —μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των λιμενικών υποδομών και της διευκόλυνσης του εμπορίου— και να αυξήσουν τη συνολική ανθεκτικότητα απέναντι σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και με τα κράτη-μέλη μας για τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της οικονομίας. Θα ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας για περαιτέρω δράση, εφόσον αυτή καταστεί αναγκαία, και θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την υποστήριξή μας προς τις χώρες καθώς η κατάσταση εξελίσσεται. Αυτό περιλαμβάνει τη βοήθεια προς τις χώρες ώστε να οικοδομήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στους τομείς της ενέργειας, της διατροφής, του εμπορίου και της οικονομίας».