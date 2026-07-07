ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Σε μια απόφαση με σημαντικές προεκτάσεις για το διεθνές αθλητικό σκηνικό, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσωρινή άρση της αναστολής της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή επανένταξη της Ρωσίας στην ολυμπιακή οικογένεια ενόψει των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2028.

Η αναστολή της ROC είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο του 2023, μετά την απόφαση της ρωσικής επιτροπής να εντάξει στους κόλπους της περιφερειακά ολυμπιακά συμβούλια από τις ουκρανικές περιοχές Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, οι οποίες τελούν υπό ρωσικό έλεγχο. Η ΔΟΕ είχε κρίνει τότε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια παραβίαζε τόσο τον Ολυμπιακό Χάρτη όσο και την εδαφική ακεραιότητα της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.

Αίρεται η αναστολή, αλλά όχι όλοι οι περιορισμοί

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι αίρει την αναστολή της ROC, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με την πλήρη αποκατάσταση των εθνικών συμβόλων της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις. Παραμένει, επομένως, ανοιχτό το ζήτημα της χρήσης της ρωσικής σημαίας, των εθνικών χρωμάτων και του εθνικού ύμνου.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η απόφαση συνδέεται με την έναρξη της προκριματικής περιόδου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2028 στις ιταλικές Άλπεις, με στόχο να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση όλων των αθλητών στις διαδικασίες πρόκρισης.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι συστάσεις που είχε εκδώσει το 2022 και το 2023 προς τις διεθνείς ομοσπονδίες και τους διοργανωτές αγώνων για περιορισμούς στους Ρώσους αθλητές και στις ρωσικές ομάδες δεν ισχύουν πλέον.

Κόβεντρι: «Οι αθλητές πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής»

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υποστήριξε ότι βασικό κριτήριο της απόφασης αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών.

Όπως ανέφερε, η ΔΟΕ είχε εξαρχής ξεκαθαρίσει ότι στόχος ήταν να μην αποκλείονται οι αθλητές αποκλειστικά λόγω της εθνικότητάς τους, σημειώνοντας ότι η νέα απόφαση επιτρέπει στους Ρώσους αθλητές να επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ουδετερότητα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης και ότι η επιλογή των αθλητών δεν θα βασίζεται μόνο στις επιδόσεις τους, αλλά και στη δυνατότητά τους να αποτελούν θετικά πρότυπα. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι η ΔΟΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά κάθε δραστηριότητα της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Προϋπόθεση η αποχώρηση από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Η ΔΟΕ διευκρίνισε ότι η άρση της αναστολής αποφασίστηκε έπειτα από νομική αξιολόγηση, καθώς η ROC επιβεβαίωσε ότι δεν διατηρεί πλέον στις τάξεις της περιφερειακές αθλητικές οργανώσεις από περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε πάντως ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει κυρώσεις εφόσον διαπιστωθεί νέα παραβίαση.

Αυστηρό πλαίσιο αντιντόπινγκ για την επιστροφή

Η επιστροφή των Ρώσων αθλητών συνοδεύεται από αυστηρούς όρους στον τομέα του αντιντόπινγκ.

Η ΔΟΕ απαιτεί όλοι οι αθλητές που επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις να ενταχθούν σε εθνικό πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο θα υλοποιείται μέσω της Διεθνούς Υπηρεσίας Ελέγχων (ITA). Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε πολλαπλούς ελέγχους πριν από την επιστροφή τους, βάσει αξιολόγησης κινδύνου ανά άθλημα.

Επιπλέον, εάν η Ρωσική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ εξακολουθεί να θεωρείται μη συμμορφούμενη από τη Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ το 2028, τότε η ITA θα αναλάβει την πλήρη ανεξάρτητη εποπτεία των ελέγχων όλων των Ρώσων αθλητών που θα προκριθούν στους Αγώνες του Λος Άντζελες.

Η Κίρστι Κόβεντρι υπογράμμισε ότι η ΔΟΕ ζητά να διασφαλιστεί η διεξαγωγή επαρκών και ανεξάρτητων ελέγχων αντιντόπινγκ πριν από τη συμμετοχή οποιουδήποτε Ρώσου αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Θετική αντίδραση από τη Μόσχα

Ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαήλ Ντεγκιάρεφ, χαιρέτισε την απόφαση, εκτιμώντας ότι σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Όπως δήλωσε, η επανένταξη της Ρωσίας στην ολυμπιακή οικογένεια αποτελεί ουσιαστικά «πράσινο φως» προς τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες ώστε να επιτρέψουν την πλήρη επιστροφή όλων των Ρώσων αθλητών.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Παρισιού 2024 όσο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano-Cortina 2026 οι Ρώσοι αθλητές συμμετείχαν μόνο ως ουδέτεροι και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η νέα απόφαση της ΔΟΕ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση της συμμετοχής τους στις κορυφαίες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, χωρίς ωστόσο να σημαίνει την πλήρη αποκατάσταση όλων των δικαιωμάτων της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής.