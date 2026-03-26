Κεραμέως: Στα €920 ο βασικός μισθός, στόχος τα €1.500 ο μέσος μισθός έως το 2027 (παραδείγματα)

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Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, ενώ παράλληλα επηρεάζονται ανοδικά και τα μισθολογικά κλιμάκια, οι τριετίες και τα επιδόματα στον δημόσιο τομέα. Στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.500 ευρώ μέχρι το 2027, με τον βασικό μισθό να διαμορφώνεται στα 950 ευρώ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της κυβέρνησης. Η κα Κεραμέως τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η συνεχής διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων», εστιάζοντας στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, η οποία σήμερα φτάνει το 78,5%.

Όπως σημείωσε, «το 63,5% των εργαζομένων λαμβάνουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, έναντι 53% το 2024 και 36% το 2019», ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπερνά τα 1.500 ευρώ (1.516 ευρώ). Παράλληλα, η υπουργός επισήμανε τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, με περίπου 260.000 περισσότερες γυναίκες να εργάζονται σε σύγκριση με το 2019.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και οι φοροελαφρύνσεις είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες, με την κυβέρνηση να στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και καλύτερων αποδοχών για τους πολίτες.

Η κα Κεραμέως επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εστιάζει σε προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με περισσότερους από 630.000 ωφελούμενους, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:

– Mείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% σε 10,5%).

– Mείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% σε 16%).

– Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

– Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.

– Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.

– Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως

5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Aύξηση κατώτατου μισθού: 920 ευρώ μεικτά

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25:

– Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

– Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

– Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

– Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

– Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

– Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €