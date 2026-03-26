ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ναι στα €1,18 δισ. για την Ελλάδα – Στο 68% η απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία
16:15 - 26 Μαρ 2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ναι στα €1,18 δισ. για την Ελλάδα – Στο 68% η απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση για το διπλό αίτημα πληρωμής  που υπέβαλε η Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο, ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του ΤΑΑ, το οποίο αφορά συνολικά σε 26 ορόσημα και στόχους. 

Το «πράσινο φως» της Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση του διπλού αιτήματος με την οποία το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του Ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 204 και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 68% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τα 22 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 7ου αιτήματος για τις επιχορηγήσεις αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης σε έργα και μεταρρυθμίσεις σε μια σειρά από καίριους τομείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικά:

Στον τομέα της δημόσιας υγείας περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης σε 9 νοσοκομεία και έργων ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και δημιουργίας μονάδων χρόνιων νοσημάτων σε 15 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη πάνω από 1.500 ωφελούμενων ΑΜΕΑ και η έκδοση 847.000 προπληρωμένων καρτών σε δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων

Στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, υλοποιήθηκε η προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ για 269 Δήμους της χώρας, παραδόθηκε νέο πληροφοριακό σύστημα και εξοπλισμός για τις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ απλοποιήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων.

Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις για το πλαίσιο της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO₂ και για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων περιλάμβανε 4 ορόσημα και συγκεκριμένα:

την υπογραφή συμβάσεων χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων με δανειακούς πόρους ΤΑΑ ύψους 9,8 δισ. ευρώ,

την συμβασιοποίηση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ σε στεγαστικά δάνεια για το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ,

την διάθεση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ ως εγγυήσεις μέσω INVEST EU για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

την υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με επενδυτικά σχήματα ύψους 500 εκ., στο πλαίσιο του προγράμματος συνεπένδυσης σε κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.

H θετική αξιολόγηση αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία θα εκδώσει τη γνωμοδότησή της ώστε να ακολουθήσει η εκταμίευση των πόρων.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: « Το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 7ο αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εκπληρώνει με εντατικούς ρυθμούς έργα και μεταρρυθμίσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Η χώρας μας έχει πλέον εκπληρώσει 7 στα 10 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εργαζόμαστε εντατικά για να ολοκληρώσουμε έγκαιρα τις τελευταίες 32 μεταρρυθμιστικές μας υποχρεώσεις του 8ου και τελευταίου 9ου αιτήματος που αφορούν κρίσιμα πεδία όπως η προσιτή στέγη, οι δημόσιες μεταφορές, η ενεργειακή πολιτική και η απογοήτευση ΑΠΕ, η δημόσια υγεία και η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας. Στόχος μας είναι ολοκληρώνοντας στην ώρα του αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2026, η Ελλάδα να είναι πιο παραγωγική και ανθεκτική ως οικονομία, πιο συνεκτική και δίκαιη ως κοινωνία και πιο ισχυρή ενεργειακά και γεωπολιτικά απέναντι σε κάθε νέα κρίση ή απειλή».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: « Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της επιτυχούς πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»,που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η νέα θετική αξιολόγηση είναι τοαποτέλεσμα της επίτευξης των προαπαιτούμενωνοροσήμων, μετά από συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Και μάλιστα, σε κρίσιμους τομείς όπως η δημόσια υγεία, η κοινωνική προστασία, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίησηδημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, η ενέργεια, τα χαμηλότοκα δάνεια προς επιχειρήσεις, τα χαμηλότοκα δάνεια για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Με την ίδια αποφασιστικότητα, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα με στόχο να μην χαθεί ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση κονδυλίων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη δήλωσε: «Η θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διπλό αίτημα πληρωμής επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος του Ελληνικού Σχεδίου δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της ενισχυμένης επιχειρησιακής ικανότητας των κρατικών μηχανισμών. Το 7ο αίτημα πληρωμής, με την ολοκλήρωση 10 ακόμη μεταρρυθμιστικών οροσήμων, στους τομείς της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης, της κυβερνοασφάλειας και της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” διαθέτει τη δυναμική να μετασχηματίσει ουσιαστικά το αναπτυξιακό προφίλ της χώρας και, ταυτόχρονα, να βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.»

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διπλό αίτημα πληρωμής της Ελλάδας αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της αποτελεσματικής δουλειάς που γίνεται για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”. Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των στόχων και οροσήμων, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως κάθε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης της χώρας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 16:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street – Ρυθμιστικός παράγοντας οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street – Ρυθμιστικός παράγοντας οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μπορεί να θυμίσουν εκείνες της πανδημίας COVID-19
Ειδήσεις

Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μπορεί να θυμίσουν εκείνες της πανδημίας COVID-19

ΗΠΑ: Ελαφρά αύξηση στις νέες αιτήσεις ανεργίας, αλλά η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ελαφρά αύξηση στις νέες αιτήσεις ανεργίας, αλλά η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»
Πολιτική

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ