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Ιρανική επίθεση στη Σαουδική Αραβία: 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες - Σοβαρό πλήγμα στον Κόλπο
Ειδήσεις
11:50 - 28 Μαρ 2026

Ιρανική επίθεση στη Σαουδική Αραβία: 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες - Σοβαρό πλήγμα στον Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
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Δώδεκα Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν έπειτα από ιρανική επίθεση που σημειώθηκε στη στρατιωτική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, σε ένα περιστατικό που συγκαταλέγεται στα σοβαρότερα πλήγματα κατά αμερικανικών δυνάμεων από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τουλάχιστον έναν πύραυλο και πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό αυτό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς, από την έναρξη των εχθροπραξιών, ο απολογισμός ανέρχεται ήδη σε 13 νεκρούς και περίπου 300 τραυματίες Αμερικανούς στρατιώτες.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν πλήξει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, η συγκεκριμένη επίθεση καταδεικνύει ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις και συμμάχους τους στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/03/2026 - 11:55
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