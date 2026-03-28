Ένας μήνας πολέμου με το Ιράν: Ο Τραμπ αντιμέτωπος μόνο με δύσκολες επιλογές

Ένα μήνα μετά την έναρξη της στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με σκληρές αποφάσεις: να κλείσει μια ενδεχομένως προβληματική συμφωνία και να αποσυρθεί ή να κλιμακώσει στρατιωτικά, ρισκάροντας έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα μπορούσε να καταναλώσει την προεδρία του. Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται και η δημοτικότητά του μειώνεται, καθιστώντας τις επιλογές του ιδιαίτερα δύσκολες.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, ο Τραμπ κλείνει άλλη μια εβδομάδα της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ προσπαθώντας να περιορίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones και διατηρεί τον έλεγχο στις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο, σύμφωνα με το Reuters.

Κεντρικό ερώτημα, σύμφωνα με αναλυτές, είναι αν ο Τραμπ είναι έτοιμος να τερματίσει ή να κλιμακώσει έναν πόλεμο που πολλοί χαρακτηρίζουν «πόλεμο επιλογής», προκαλώντας σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και διασπείροντας την κρίση πέρα από την περιοχή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στους συνεργάτες του ότι θέλει να αποφύγει έναν «αιώνιο πόλεμο» και να βρει διαπραγματευτική έξοδο, ενώ ταυτόχρονα απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Οι προσπάθειες διπλωματίας περιλαμβάνουν και πρόταση ειρήνης 15 σημείων μέσω παρασκηνιακής επικοινωνίας με το Πακιστάν, χωρίς όμως σαφή προοπτική επιτυχίας.

Ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον αναπτύσσει χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στην περιοχή και προειδοποιεί για πιθανή ένταση, περιλαμβανομένης της χρήσης χερσαίων δυνάμεων, εάν το Ιράν δεν υποχωρήσει. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια επίδειξη δύναμης μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη σύγκρουση, ενώ η εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων θα δυσαρεστήσει το αμερικανικό κοινό.

Η διπλωματική πορεία παραμένει δύσκολη: η πρόταση των ΗΠΑ ζητά την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, περιορισμό των πυραυλικών δυνατοτήτων του, εγκατάλειψη των συμμάχων-προγραμμάτων του και ουσιαστικό έλεγχο του Στενού του Χορμούζ, κάτι που το Ιράν θεωρεί άδικο και ανέφικτο. Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το Ιράν «παρακαλά για συμφωνία», η Τεχεράνη φαίνεται να μην βιάζεται να διαπραγματευτεί.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η στρατιωτική εμπλοκή είναι δημοφιλής μόνο εν μέρει, με την κοινή γνώμη να εμφανίζει έντονη δυσαρέσκεια και τη δημοτικότητα του Τραμπ να πέφτει στο 36%, χαμηλότερα από ποτέ σύμφωνα με έρευνα Reuters/Ipsos. Η πίεση αυξάνεται και από Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες που ζητούν περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία.

Ο Τραμπ φαίνεται να στέλνει αντιφατικά μηνύματα: μια στιγμή καθησυχάζει τις αγορές, την επόμενη απειλεί με κλιμάκωση, δημιουργώντας σύγχυση και διατηρώντας τους αντιπάλους του εκτός ισορροπίας. Όπως σχολιάζει η Laura Blumenfeld του Johns Hopkins SAIS, «ο Τραμπ λειτουργεί ως μια μηχανή μηνυμάτων σε κατάσταση ‘ομίχλης πολέμου’, για να κρατά τους αντιπάλους σε σύγχυση».

Η κρίση συνεχίζεται, με τη στρατηγική του Τραμπ να βρίσκεται υπό αυστηρή δοκιμασία, καθώς η παγκόσμια ενέργεια, η αμερικανική κοινή γνώμη και οι εκλογικές προοπτικές του βρίσκονται στο επίκεντρο των αποφάσεών του.