Ένα νέο κίνημα γεννιέται - No Kings: Χιλιάδες ειρηνικές διαδηλώσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη κατά του Τραμπ

Διαδηλωτές που αντιτίθενται στις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα το Σάββατο, στο πλαίσιο της τρίτης κινητοποίησης «No Kings», την οποία οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ειρηνική διαμαρτυρία μίας ημέρας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Περισσότερες από 3.200 εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και στις 50 πολιτείες, ενώ οι δύο προηγούμενες κινητοποιήσεις είχαν προσελκύσει εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Οι τραγουδιστές Μπρους Σπρίνγκστιν και Τζόαν Μπαέζ θα είναι επικεφαλής συγκέντρωσης στο Καπιτώλιο της Μινεσότα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πάνω από 100.000 άνθρωποι, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής του Τραμπ κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Μεγάλες συγκεντρώσεις αναμένεται επίσης στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ωστόσο τα δύο τρίτα των εκδηλώσεων πραγματοποιούνται εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 40% στις μικρότερες κοινότητες σε σχέση με την πρώτη κινητοποίηση του κινήματος τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Η καθοριστική ιστορία αυτής της κινητοποίησης δεν είναι μόνο πόσοι διαδηλώνουν, αλλά και το πού διαδηλώνουν», δήλωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της οργάνωσης Indivisible, που ξεκίνησε το κίνημα «No Kings».

Διαδηλώσεις ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, οι διοργανωτές αναφέρουν αυξημένη κινητοποίηση ακόμη και σε παραδοσιακά Ρεπουμπλικανικές πολιτείες όπως το Άινταχο, το Γουαϊόμινγκ, η Μοντάνα και η Γιούτα.

Ιδιαίτερη αύξηση καταγράφεται και σε προάστια-«κλειδιά» για τις εκλογές, όπως στην Πενσιλβάνια, τη Τζόρτζια και την Αριζόνα. «Οι ψηφοφόροι που καθορίζουν τα εκλογικά αποτελέσματα βγαίνουν τώρα στους δρόμους και είναι εξοργισμένοι», δήλωσε η Γκρίνμπεργκ.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Άμπιγκεϊλ Τζάκσον χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «συνεδρίες θεραπείας κατά του Τραμπ», υποβαθμίζοντας τη σημασία τους.

Στη Βόρεια Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσινγκτον, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον πριν από πορεία προς το National Mall. Ορισμένοι οδηγοί εξέφρασαν τη στήριξή τους, ενώ άλλοι επιτέθηκαν φραστικά στους διαδηλωτές.

Ο 57χρονος Τζον Άλε, που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, δήλωσε: «Αυτό που συμβαίνει στη χώρα δεν είναι βιώσιμο. Η μεσαία τάξη δεν μπορεί πια να ζήσει».

Κάλεσμα και κατά του πολέμου στο Ιράν

Το κίνημα «No Kings», που ξεκίνησε πέρυσι στις 14 Ιουνίου, συγκέντρωσε τότε 4 έως 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε περίπου 2.100 τοποθεσίες. Η δεύτερη κινητοποίηση, τον Οκτώβριο, έφτασε τους 7 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε περισσότερες από 2.700 πόλεις, σύμφωνα με ανάλυση του δημοσιογράφου δεδομένων G. Elliott Morris.

Οι σημερινές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και ως αντίδραση στον πόλεμο κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που διανύει ήδη την τέταρτη εβδομάδα του.

Η 45χρονη Μόργκαν Τέιλορ, που συμμετείχε στη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον με τον 12χρονο γιο της, χαρακτήρισε την εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν «ανόητο πόλεμο», δηλώνοντας: «Κανείς δεν μας επιτίθεται. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε εκεί».

No Kings και στο Λονδίνο

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου, σε δύο αντιπολεμικά συλλαλητήρια με κατάληξη το Whitehall, στην περιοχή του Ουέστμινστερ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε αυξημένη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για μεγάλη συμμετοχή και τη σύγκλιση των δύο πορειών στο ίδιο σημείο.

Ρώμη: Διαδήλωση No Kings Italy

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στη Ρώμη, στο πλαίσιο του “No Kings Italia”, «κατά των βασιλιάδων και των πολέμων τους» αλλά και κατά της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από όλη την επικράτεια δίνουν το παρών, από περίπου 700 ενώσεις και οργανώσεις, δεδομένου και του αρνητικού για την κυβέρνηση αποτελέσματος στο πρόσφατο δημοψήφισμα που κόστισε τέσσερεις ηχηρές παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών.

Συγκέντρωση No Kings στο Παρίσι

Εκατοντάδες συγκεντρώνονται στην Πλας ντε λα Μπαστίλ στο Παρίσι για διαδήλωση «No Kings» κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας αυταρχισμό.