Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση – 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές

«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση» ήταν το κεντρικό μήνυμα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συμπληρώνει δέκα χρόνια από την είσοδό της στην πολιτική σκηνή, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή, όπως είπε, παρέμεινε συνεπές στις δεσμεύσεις του.

«Δεν παίζουμε βρώμικα όπως πολλοί άλλοι αριστερά και δεξιά, δεν κοροϊδέψαμε, δεν ξεχάσαμε τις δεσμεύσεις μας, δεν σταματήσαμε να βάζουμε τον άνθρωπο μπροστά. Και γι’ αυτό δεχόμαστε την τεράστια εμπιστοσύνη των πολιτών, την εισπράττουμε καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, το κόμμα διαθέτει ένα «ανοιχτό, πρωτοποριακό, βασικό ζωντανό πρόγραμμα», ενώ «αγωνίζεται και υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια και την κοινωνία».

«Είμαστε η φωνή των πολιτών μέσα και έξω από τη Βουλή», τόνισε.

Τα 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε παράλληλα ότι η Πλεύση Ελευθερίας περνά στο «επόμενο βήμα», αρχής γενομένης από τις 5 Οκτωβρίου και έως τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο προβλέπει την κατάθεση συνολικά 30 νομοσχεδίων στη Βουλή, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, θα αφορούν διαφορετικούς τομείς και θα επιχειρούν να δώσουν «λύσεις και απαντήσεις σε κάθε πεδίο και πρόβλημα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκρινε την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νομοθετική της πολιτική, αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό έργο με τις προτάσεις του κόμματός της.

«Ο κ. Μητσοτάκης έφερε στη Βουλή νομοθετήματα καταστροφής, εμείς μιλάμε για νομοσχέδια δημιουργίας, ανασυγκρότησης, κοινωνικής στήριξης, δημοκρατικής αναζωογόνησης που θα κατατεθούν έως τις εκλογές και θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας», ανέφερε.

Δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδυναμία, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Θα περιμένουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση μετά τις εκλογές», είπε, σχολιάζοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

«Κάποιοι βλέπουν ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης, ενώ όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα και, κατά την άποψή της, ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα, με κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν φέρει τη χώρα έως εδώ», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την Πλεύση Ελευθερίας.

«Εμείς δεν έχουμε προσκόλληση, ούτε αγαπάμε τις καρέκλες», είπε, προσθέτοντας ότι η ίδια είχε επιλέξει στο παρελθόν να αποχωρήσει από μία από τις σημαντικότερες θεσμικές θέσεις του πολιτικού συστήματος.

«Προσωπικά πέταξα μια από τις μεγαλύτερες καρέκλες του πολιτειακού συστήματος, την καρέκλα της προέδρου της Βουλής», ανέφερε.

«Δεν είναι αυτοσκοπός μας να συμμετάσχουμε σε όποιο να ’ναι σχήμα, γι’ αυτό δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες μας», συμπλήρωσε.

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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλώνοντας ότι, εφόσον είχε τη δυνατότητα, «θα την καταργούσε».

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν θεωρεί ότι απειλείται πολιτικά από την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο.

«Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει να φοβηθεί πρόσωπα που είναι καταγέλαστα, όπως ο Τσίπρας», είπε, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα «κακοσκηνοθετημένο Ροβινσώνα του γλυκού νερού».

Κριτική για το Μετρό και την ανάπλαση της ΔΕΘ

Με αφορμή την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα της πόλης, ασκώντας κριτική τόσο στο Μετρό Θεσσαλονίκης όσο και στον σχεδιασμό για την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης.

Για το Μετρό έκανε λόγο για «σκανδαλώδη δημόσια δαπάνη», ενώ για την ανάπλαση της ΔΕΘ εξέφρασε την ευχή να μην οδηγήσει σε έναν χώρο που θα λειτουργεί εις βάρος των πολιτών.

«Να μην γίνει μια εκτρωματική έκταση προς τους πολίτες, όπως έκαναν με το Ελληνικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στάθηκε συνολικά στις δημόσιες δαπάνες και στα έργα που έχουν υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι η πόλη δεν έχει αποκομίσει αντίστοιχα οφέλη ως προς την καθημερινότητα των κατοίκων της.

«Είναι μεγάλο κρίμα πως με τόσα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί, με τόσα έργα που έχουν διαφημιστεί, με τόσα δισεκατομμύρια που έχουν σκορπιστεί, η Θεσσαλονίκη δεν έχει δει εκείνη την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των πολιτών της», δήλωσε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναμένεται, τέλος, να συνεχίσει την παρουσία της στη 90ή ΔΕΘ με περιοδεία στα περίπτερα της Έκθεσης από τις 18:00.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlblnldk6m7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}