ΔΑΑ: Πάνω από τις αρχικές προβλέψεις η κίνηση – Επενδύσεις €950 εκατ. έως το 2030

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για την επιβατική κίνηση του 2026 προχωρά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν αρχικά, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, η επιβατική κίνηση για το σύνολο του έτους αναμένεται πλέον να αυξηθεί με ρυθμό μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, πάντως, η διοίκηση διατηρεί την εκτίμηση για αύξηση της κίνησης σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

Για τα καθαρά κέρδη του 2026, ο πήχης τοποθετείται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διανομή του 100% των διαθέσιμων προς διανομή κερδών στους μετόχους.

Στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας, το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται περίπου 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 60%, καθώς ο ΔΑΑ συνεχίζει να επενδύει στις λειτουργίες του, με στόχο να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Νέα προσέγγιση για την επέκταση

Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται το νέο μοντέλο ανάπτυξης του αεροδρομίου. Η δυναμικότητα των 40 εκατ. επιβατών ετησίως – το λεγόμενο 40MAP – παραμένει ο βασικός σχεδιασμός, η υλοποίησή του όμως περνά σε περισσότερο σταδιακή και modular μορφή.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο κατασκευαστικός κίνδυνος και παράλληλα να μειωθούν οι επιπτώσεις των έργων στην καθημερινή λειτουργία και στις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου.

Ταυτόχρονα, ο ΔΑΑ ανοίγει για πρώτη φορά πιο καθαρά τη συζήτηση για δυναμικότητα πέραν των 40 εκατ. επιβατών. Η ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση της κίνησης δημιουργεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, την ανάγκη να εξεταστούν λύσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Όπως αναφέρθηκε, το 40MAP δεν εγκαταλείπεται. Αντίθετα, αντιμετωπίζεται ως η βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια μεγαλύτερη επέκταση, εφόσον αυτή αποδειχθεί τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμη.

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή, ο κ. Καλλιμασιάς ανέφερε ότι η αξιολόγηση της πρόσθετης δυναμικότητας θα ξεκινήσει άμεσα, χωρίς ωστόσο να είναι σήμερα δυνατό να προσδιοριστεί το τελικό επίπεδο στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει η χωρητικότητα.

«Λόγω της πρόσθετης αύξησης της επιβατικής κίνησης, θέλουμε να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να δημιουργήσουμε πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 εκατομμυρίων επιβατών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη φάση του 40MAP προχωρά κανονικά και περιλαμβάνει τα έργα που είχαν ήδη ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό. Η διοίκηση, ωστόσο, επιδιώκει να διατηρήσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε, εφόσον η ζήτηση το απαιτήσει, να μπορεί να στραφεί σε μεγαλύτερη λύση χωρίς να έχει δεσμευτεί εξαρχής σε μία ενιαία μεγάλης κλίμακας κατασκευαστική παρέμβαση.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με μια σειρά παραγόντων: την ισχυρότερη της αναμενόμενης επιβατική κίνηση, τους περιορισμούς στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, την εφαρμογή του Entry/Exit System, τις κατασκευαστικές προκλήσεις που ανέδειξε η διαδικασία ECI, αλλά και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Επενδύσεις 950 εκατ. ευρώ έως το 2030

Το συνολικό ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών για τα έργα επέκτασης έως το τέλος του 2030 υπολογίζεται σε 950 εκατ. ευρώ. Το ποσό αποτελεί μέρος του συνολικού κόστους του 40MAP και περιλαμβάνει τόσο έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη –όπως το πολυώροφο πάρκινγκ, το North-West Apron και το VIP Terminal– όσο και την πρώτη νέα φάση των επεκτάσεων.

Άμεσα δρομολογείται ανοιχτός διαγωνισμός για τη νότια πτέρυγα του κύριου αεροσταθμού, την επέκταση του Satellite Terminal και τις συναφείς υποδομές. Παράλληλα, επιταχύνονται στοχευμένες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, μεταξύ άλλων στους ελέγχους διαβατηρίων και ασφαλείας.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 προγραμματίζεται νέος διαγωνισμός για την πρώτη φάση επέκτασης του βόρειου τερματικού σταθμού.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης δεν σημαίνει νέα καθυστέρηση στο επενδυτικό πρόγραμμα. Οι πρώτες φάσεις προχωρούν άμεσα, ενώ το συνολικό χρονοδιάγραμμα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου των 40 εκατ. επιβατών τοποθετείται χρονικά προς το τέλος της δεκαετίας, εφόσον τελικά επιλεγεί η πλήρης υλοποίησή του.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας χρηματοδότησης

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της χρηματοδότησης μιας ενδεχόμενης επέκτασης πέραν των 40 εκατ. επιβατών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παράτασης ή νέου προγράμματος scrip dividend σε περίπτωση υλοποίησης μεγαλύτερης επένδυσης, ο κ. Καλλιμασιάς σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για σχετικές αποφάσεις.

Όπως εξήγησε, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης θα εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί εκ νέου ο μηχανισμός του scrip dividend. Προς το παρόν, πάντως, ισχύει το υφιστάμενο τετραετές πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση πριν από δύο χρόνια.

Προστατεύονται τα εμπορικά έσοδα

Ιδιαίτερη σημασία στον νέο σχεδιασμό έχει και η προστασία των εμπορικών δραστηριοτήτων του αεροδρομίου.

Στο προηγούμενο μοντέλο επέκτασης είχε προβλεφθεί ότι, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, θα έπρεπε να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας μέρος των εμπορικών χώρων στον πυρήνα του αεροσταθμού. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πιέσεις στα έσοδα ανά επιβάτη για ορισμένα χρόνια.

Με τον νέο σχεδιασμό, τα πρώτα έργα μεταφέρονται κυρίως προς τη νότια και τη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου, περιορίζοντας τις σημαντικές παρεμβάσεις στον πυρήνα του υφιστάμενου terminal.

Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει απώλεια υφιστάμενης εμπορικής δυναμικότητας και θέτει ως στόχο.