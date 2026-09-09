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Ψάλτης: Πρότυπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:48 - 09 Σεπ 2026

Ψάλτης: Πρότυπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, εμβάθυνσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και αποτελεσματικότερης διοχέτευσης των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων στην πραγματική οικονομία, ανέδειξε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, κατά τη συμμετοχή του στο Annual Symposium 2026 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, επεσήμανε πως η στρατηγική συνεργασία της τράπεζας με τη UniCredit θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για το ελληνικό επιχειρείν.

Από το success story στη διατραπεζική ευρωπαϊκή συνεργασία

Συζητώντας για το τι μπορεί να διδαχθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα από τον μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα του μετασχηματισμού αυτού ήταν η αλλαγή της ίδιας της αποστολής των τραπεζών. «Περάσαμε από την αποκατάσταση των τραπεζικών ισολογισμών στην υποστήριξη της ανάταξης του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, με έμφαση στην ανάπτυξη, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα». Στο ίδιο πλαίσιο, ο CEO της Alpha Bank σημείωσε ότι το πρώτο και σημαντικότερο δίδαγμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα, είναι η αξία της κεφαλαιακής ανθεκτικότητας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Tα ίδια κεφάλαια δεν αποτελούν λύση έκτακτης ανάγκης όταν εξαντλείται ο δανεισμός. Είναι εργαλείο ανάπτυξης, απορρόφησης κινδύνου και στρατηγικής ευελιξίας. Συνεπώς χρειαζόμαστε βαθύτερες κεφαλαιαγορές, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια που προάγουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα». Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν στον τραπεζικό κλάδο στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα αναβαθμισμένα πρότυπα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και διαφάνειας ενίσχυσαν καθοριστικά την αξιοπιστία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι κόστος συμμόρφωσης. Είναι επενδυτική υποδομή. Τα επενδυτικά κεφάλαια κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχουν διαφάνεια, αξιοπιστία και προβλεψιμότητα. Όσο ισχυρότερη είναι η διακυβέρνηση μίας επιχείρησης, τόσο ευκολότερη γίνεται η πρόσβασή της σε επενδυτές και κεφάλαια ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Ψάλτης επεσήμανε ότι η υγιής επιχειρηματικότητα χρειάζεται ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο φάσμα πηγών χρηματοδότησης. «Ο τραπεζικός δανεισμός, τα εταιρικά ομόλογα, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και οι στρατηγικές συναλλαγές είναι συμπληρωματικά εργαλεία, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Ο μετασχηματισμός των ελληνικών τραπεζών αποτελεί και ένα πραγματικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς οι τράπεζες ανέκτησαν σχετικά γρήγορα την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές, προσελκύοντας ξανά μεγάλους θεσμικούς επενδυτές», σημείωσε. Σύμφωνα με τον CEO της Alpha Bank, η επένδυση της UniCredit και η συνεργασία της με την Alpha Bank μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τα οφέλη των συνεργασιών, της μεγέθυνσης και της εξωστρέφειας. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «η συνεργασία μας με την UniCredit δημιουργεί μία ουσιαστική γέφυρα μεταξύ αγορών, επιχειρήσεων, και επενδυτών και διευρύνει την πρόσβασή μας, αλλά και των πελατών μας, σε ευρωπαϊκά κεφάλαια και τεχνογνωσία. Αυτή η συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις: ισχυρότεροι ισολογισμοί, καλύτερη διακυβέρνηση, μεγαλύτερη κλίμακα, περισσότερη εξωστρέφεια, και ενεργή σύνδεση με Ευρωπαϊκά δίκτυα κεφαλαίων».

Αναγκαία η βαθύτερη ένωση της ευρωπαϊκής αγοράς

Στη συζήτηση γύρω από το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union), ο CEO της Alpha Bank επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ τραπεζών και κεφαλαιαγορών. «Η συζήτηση δεν θα έπρεπε να είναι “τράπεζες ή κεφαλαιαγορές”. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Οι τράπεζες παραμένουν κρίσιμες για την ικανότητά τους στην πιστωτική αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με προβλέψιμες ταμειακές ροές, ενώ οι κεφαλαιαγορές είναι απαραίτητες για την άντληση ιδίων κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και την αποτελεσματικότερη κατανομή του κινδύνου», τόνισε ο κ. Ψάλτης. Πάνω από όλα όμως, χρειαζόμαστε ισχυρότερη θεσμική και μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Όπως σημείωσε, «η Ευρώπη διαθέτει μεν σημαντικό πλούτο αλλά δεν διαθέτει ακόμα έναν αρκετά αποτελεσματικό μηχανισμό που να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις προς παραγωγικές ευρωπαϊκές επενδύσεις».

Για τον λόγο αυτόν, όπως ανέφερε, απαιτούνται τρεις ουσιαστικές παρεμβάσεις: «Πρώτον, χρηματοοικονομική παιδεία και ισχυρή προστασία του αποταμιευτή, με απλά προϊόντα, διαφάνεια κόστους, σωστή ενημέρωση για τον κίνδυνο, και αποτελεσματική εποπτεία. Δεύτερον, ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, μέσα από επαγγελματικά ταμεία, κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά σχήματα και κατάλληλα φορολογικά κίνητρα. Τρίτον, βαθύτερες και περισσότερο ενοποιημένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, με λιγότερο κατακερματισμό και μεγαλύτερη δυνατότητα διασυνοριακής επένδυσης». Τέλος, σημείωσε ότι η ουσία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, έγκειται ακριβώς στη δυνατότητα σύνδεσης της Τραπεζικής Ένωσης από τη μία και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών από την άλλη πλευρά, ώστε να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς την πραγματική οικονομία της Ευρώπης.

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