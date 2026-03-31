Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν την Τρίτη (31/3) ότι προτίθενται να στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από την Τετάρτη (1/4), ως αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται 18 εταιρείες, μεταξύ των οποίων κολοσσοί της τεχνολογίας και της αεροδιαστημικής όπως η Microsoft, η Google, η Apple, η Intel, η IBM, η Tesla και η Boeing.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι «οι συγκεκριμένες εταιρείες θα πρέπει να αναμένουν καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως απάντηση σε κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απριλίου».

Η κίνηση αυτή έρχεται να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας μια άμεση απειλή κατά μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων.

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