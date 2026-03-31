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Reuters: Ευρωπαϊκό «όχι» στις επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν
Ειδήσεις
18:40 - 31 Μαρ 2026

Reuters: Ευρωπαϊκό «όχι» στις επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία και η Ιταλία συντάχθηκαν με την Ισπανία εκφράζοντας αντίθεση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές την Τρίτη (31/3), ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO για έλλειψη στήριξης στον πόλεμο που διαρκεί ήδη έναν μήνα, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.       

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και βασικών συμμάχων της σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «δειλούς» τους μακροχρόνιους συμμάχους του ΝΑΤΟ λόγω της απροθυμίας τους να στηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, επέκρινε εκ νέου χώρες που δεν συμμετείχαν στα πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social:

«Η Γαλλία δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να πετάξουν πάνω από το έδαφός της. Η Γαλλία ήταν ΜΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ σε σχέση με τον “Χασάπη του Ιράν”, ο οποίος εξουδετερώθηκε επιτυχώς! Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT».

Η Γαλλία αρνήθηκε

Δυτικός διπλωμάτης και δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο Reuters ότι η Γαλλία δεν επέτρεψε στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της για τη μεταφορά αμερικανικών όπλων που προορίζονταν για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Τα όπλα μεταφέρονταν από ισραηλινά αεροσκάφη, γεγονός που εξηγεί και το σχετικό αίτημα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η άρνηση -η οποία σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο- ήταν η πρώτη φορά που η Γαλλία προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. .

Η Ιταλία δεν έδωσε άδεια

Αντίστοιχα, η Ιταλία, αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα να επιτρέψει την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στη βάση Σιγονέλα στη Σικελία, πριν αυτά κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, που μετέδωσε πρώτη την είδηση, «ορισμένα αμερικανικά βομβαρδιστικά» επρόκειτο να προσγειωθούν στη βάση στην ανατολική Σικελία πριν συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα δεν διευκρίνιζε πότε αναμενόταν η άφιξη των αεροσκαφών, αλλά ανέφερε ότι η άδεια δεν δόθηκε επειδή οι ΗΠΑ δεν είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα και δεν είχε ενημερωθεί η ιταλική στρατιωτική ηγεσία, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες που διέπουν τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Η Ισπανία πιο έντονη «πολέμιος» της σύγκρουσης

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (30/3), η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ συγκαταλέγεται στους πιο έντονους επικριτές των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα θα επιτρέπει τη χρήση των βάσεών της μόνο για τη «συλλογική άμυνα» των συμμάχων του ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι η απαγόρευση χρήσης του ισπανικού εναέριου χώρου για αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στη σύγκρουση με το Ιράν ισχύει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ισπανία δήλωσε επίσης ότι δεν ανησυχεί για ενδεχόμενα αντίποινα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες σε συνέντευξή του στο κρατικό δίκτυο TVE.

«Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να φοβάται όταν υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, την παγκόσμια ειρήνη και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών; Τι είδους κόσμος θα ήταν αυτός αν αυτοί που σέβονται το νόμο ήταν εκείνοι που πρέπει να φοβούνται;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στο στόχαστρο» του Τραμπ και η Βρετανία

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τη Βρετανία, την ώρα που το Buckingham Palace επιβεβαίωνε ότι ο βασιλιάς Charles III και η βασίλισσα Camilla θα πραγματοποιήσουν κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε:

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που αρνήθηκε να εμπλακεί στην “αποκεφάλιση” του Ιράν, έχω μια πρόταση: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ -έχουμε άφθονα- και δεύτερον, δείξτε λίγη καθυστερημένη γενναιότητα, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς ΠΑΡΤΕ τα».

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