Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη Δευτέρα (6/4) επίθεση με drones στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια 30χρονη μητέρα και η δίχρονη κόρη της, καθώς και μία ακόμη γυναίκα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Οδησσός δέχθηκε μία ακόμη σφοδρή επίθεση από τον εχθρό», ανέφερε ο περιφερειάρχης της περιοχής, Όλεχ Κίπερ, μέσω της εφαρμογής Telegram, προσθέτοντας ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα και δύο μικρά παιδιά. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, επλήγησαν κατοικίες, ενεργειακές υποδομές και ένας παιδικός σταθμός.

Την ίδια στιγμή, περίπου 16.700 νοικοκυριά σε διάφορες περιοχές της Οδησσού έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε η ενεργειακή εταιρεία DTEK, σημειώνοντας ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες και ότι η αποκατάσταση θα απαιτήσει χρόνο.

Σύμφωνα με το Reuters, με τον πόλεμο να βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην Οδησσό. Πρόκειται για ένα βασικό κόμβο logistics στη νότια Ουκρανία και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, μέσω του οποίου διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών και άλλων θαλάσσιων προϊόντων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων και έπληξε επίσης ενεργειακές υποδομές στις περιοχές Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο και Ντνίπρο, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Την περασμένη εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 2.800 επιθετικά drones, σχεδόν 1.350 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και περισσότερα από 40 πυραυλικά συστήματα διαφόρων τύπων», επεσήμανε.