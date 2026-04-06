ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προειδοποιεί: Τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια, αλλά άκρως επικίνδυνα υλικά
Ειδήσεις
14:36 - 06 Απρ 2026

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προειδοποιεί: Τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια, αλλά άκρως επικίνδυνα υλικά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εν όψει του Πάσχα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται η κατοχή βεγγαλικών από μικρά παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει την ανάγκη της πρόληψης για την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών μιας «άτυπης παράδοσης».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση, το Χαμόγελο του Παιδιού «τονίζει ακόμη μια φορά, σε γονείς και κηδεμόνες, ότι οι κροτίδες και τα βεγγαλικά δεν είναι παιχνίδια, αλλά άκρως επικίνδυνα υλικά.

Τα βεγγαλικά και οι κροτίδες, στα χέρια ανήλικων μπορούν να μετατραπούν σε «φονικά όπλα» απειλώντας τη σωματική ακεραιότητα τη δική τους, των γύρω τους, και φυσικά ακόμα και την ίδια τους τη ζωή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται «τα στοιχεία, που κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται αντιπροσωπεύουν περιστατικά παιδιών και οικογενειών, που αναπάντεχα έπειτα από κακή χρήση των εύφλεκτων -και πολλές φορές απρόβλεπτων- υλικών ή κάποιο τυχαίο λάθος βρέθηκαν, αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το Χαμόγελο του Παιδιού επιμένει κάθε χρόνο στην τεράστια σημασία της πρόληψης και ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι ημέρες του Πάσχα, που το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε έξαρση αποτελώντας μία άτυπη «παράδοση». Ο Οργανισμός, μέχρι σήμερα, έχει διαχειριστεί αρκετά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πέρα από σοβαρές, πολλές φορές μη αναστρέψιμες, σωματικές βλάβες έχουν και σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις».

Η οργάνωση σημειώνει επίσης ότι «οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ελληνική Αστυνομία είναι δεδομένες. Οφείλουμε όμως και εμείς, να ενημερώσουμε τα παιδιά και να τα βοηθάμε να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων.

Γνωρίζουμε όλοι πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί ένα παιδί αυτά τα είδη. Η πώλησή τους γίνεται σε καταστήματα, στο διαδίκτυο ακόμη και σε συνοικιακά καταστήματα, παρά το γεγονός ότι είναι παράνομα», προειδοποιεί το Χαμόγελο του Παιδιού.

Όπως καταλήγει, «πρέπει πάντα να θυμόμαστε τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η χρήση κροτίδων και βεγγαλικών από παιδιά. Μια φορά αρκεί, για να αλλάξει μια ζωή.

Οι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού, η «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056» αλλά και η «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111», λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό, καθημερινά, πανελλαδικά, 24ώρες τη μέρα. Και βρίσκονται στη διάθεση παιδιών και ενηλίκων για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά μας!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

COSMOTE TELEKOM: Άνοδος 23 θέσεων για την χώρα στο Fixed Broadband της Speedtest Global Index της Ookla
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

COSMOTE TELEKOM: Άνοδος 23 θέσεων για την χώρα στο Fixed Broadband της Speedtest Global Index της Ookla

O πλούσιος απολογισμός του 2ου ESG Summit της ICAP CRIF
Επιχειρήσεις

O πλούσιος απολογισμός του 2ου ESG Summit της ICAP CRIF

ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα σύγκλησης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα σύγκλησης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους

Ανδρουλάκης: Πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη - Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη - Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SOS 1056: Η έκκληση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Πώς να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας
Υγεία

SOS 1056: Η έκκληση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Πώς να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας

Γιαννόπουλος: Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα - Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό
Ειδήσεις

Γιαννόπουλος: Η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα - Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό

Αυτοκτονίες εφήβων – Μια «σιωπηλή» κρίση: Αυξήθηκαν κατά 31,6% μέσα σε τέσσερα χρόνια
Ειδήσεις

Αυτοκτονίες εφήβων – Μια «σιωπηλή» κρίση: Αυξήθηκαν κατά 31,6% μέσα σε τέσσερα χρόνια

Τα νησιά που πρωταγωνίστησαν το Πάσχα 2026 - Ποια προτίμησε η Gen Z
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα νησιά που πρωταγωνίστησαν το Πάσχα 2026 - Ποια προτίμησε η Gen Z

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ