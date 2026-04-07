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Κομισιόν: Χωρίς επαρκή προστασία οι ανήλικοι στο διαδίκτυο μετά το τέλος του CSAM πλαισίου
Ειδήσεις
16:29 - 07 Απρ 2026

Κομισιόν: Χωρίς επαρκή προστασία οι ανήλικοι στο διαδίκτυο μετά το τέλος του CSAM πλαισίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για σοβαρό κενό στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, μετά τη λήξη του προσωρινού νομικού πλαισίου που επέτρεπε στις ψηφιακές πλατφόρμες να εντοπίζουν εθελοντικά υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM).

Το ενδιάμεσο αυτό καθεστώς έπαψε να ισχύει την περασμένη Παρασκευή 3/4, με την Κομισιόν να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 26 Μαρτίου, να μην προχωρήσει στην παράτασή του.

Την ίδια ώρα, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως Google, Meta, Microsoft και Snap δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, η στάση αυτή εγείρει ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά της με το ευρωπαϊκό δίκαιο, και ειδικότερα με τους κανόνες για την ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (e-privacy).

Σε σχετική ενημέρωση προς τα διεθνή μέσα, η Κομισιόν απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία, τονίζοντας ότι δεν προχωρά σε νομικές εκτιμήσεις σε αυτό το στάδιο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μια σαφή και δεσμευτική λύση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Η βασική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από μεμονωμένες πρωτοβουλίες εταιρειών, αλλά απαιτεί ενιαίο και υποχρεωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό, καλεί τους συννομοθέτες, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση οριστικής νομοθεσίας, ώστε να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη του προσωρινού καθεστώτος.

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