Χάνσεν προς Αρναούτογλου: Η Κομισιόν επιταχύνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα λιπάσματα

Απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβαν ευρωβουλευτές της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στο κόστος παραγωγής, στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και ιδιαίτερα στις τιμές των λιπασμάτων για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας Christophe Hansen αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει δραματικά το κόστος ενέργειας και λιπασμάτων, προειδοποιώντας ουσιαστικά για τον κίνδυνο νέας αστάθειας στην αγροτική παραγωγή της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της Επιτροπής στα αζωτούχα λιπάσματα, καθώς παραδέχεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαταραχών στον εφοδιασμό και νέων εκτινάξεων στις τιμές. Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι επιταχύνει την παρουσίαση ειδικού ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τα λιπάσματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο:

την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ,

τη μείωση των επικίνδυνων εξαρτήσεων από τρίτες χώρες,

και τη διασφάλιση επάρκειας και προσιτών τιμών για τους γεωργούς.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ήδη προχωρά σε έκτακτες παρεμβάσεις, όπως:

προσωρινή αναστολή δασμών σε βασικά αζωτούχα λιπάσματα και πρώτες ύλες παραγωγής τους, καθώς και ειδικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας.

Με αφορμή την απάντηση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:

«Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται πλέον ότι η κατάσταση στα λιπάσματα και στο ενεργειακό κόστος απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών αγροκτημάτων. Οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργούν με αβεβαιότητα, πανάκριβες εισροές και χωρίς καμία ουσιαστική Εθνική προστασία. Την ώρα που η Ευρώπη ετοιμάζει σχέδιο έκτακτης παρέμβασης για τα λιπάσματα, η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς στρατηγική, χωρίς προετοιμασία και χωρίς πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Οι παραγωγοί βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται και μένουν μόνοι απέναντι στην κρίση. Η επισιτιστική ασφάλεια και η αγροτική παραγωγή απαιτούν σχέδιο, πρόβλεψη και άμεσες παρεμβάσεις πριν η νέα κρίση περάσει οριστικά στα χωράφια και στις τιμές των τροφίμων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των ευρωβουλευτών καθώς και η απάντηση της Κομισιόν:

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001169/2026/rev.1

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Dario Nardella (S&D), André Franqueira Rodrigues (S&D), Cristina Maestre (S&D), Stefano Bonaccini (S&D), Camilla Laureti (S&D), Maria Grapini (S&D), Eric Sargiacomo (S&D), Marko Vešligaj (S&D), Σάκης Αρναούτογλου (S&D), Claire Fita (S&D)

Θέμα: Αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή στους γεωργούς της ΕΕ, στο κόστος παραγωγής και στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων

Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, θα θέλαμε η Επιτροπή να διευκρινίσει ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχουν προκύψει στον τομέα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια άμεσα μέτρα λαμβάνει για να μετριάσει τις επιπτώσεις του αυξανόμενου κόστους των καυσίμων, της ενέργειας και των λιπασμάτων στους γεωργούς και τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ;

2. Πώς αξιολογεί τον κίνδυνο διαταραχής του εφοδιασμού ή εκτίναξης των τιμών σε βασικές γεωργικές εισροές, ιδίως αζωτούχα λιπάσματα, και ποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης εφαρμόζεται σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης;

3. Σε περίπτωση που η κατάσταση απειλήσει τη βιωσιμότητα των αγροκτημάτων και την παραγωγή τροφίμων, είναι η Επιτροπή έτοιμη να κινητοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής, μεταξύ άλλων τους μηχανισμούς στήριξης της αγοράς και τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων, παρέχοντας παράλληλα την αναγκαία ευελιξία στα κράτη μέλη για να στηρίξουν τους πλέον εκτεθειμένους τομείς μέσω στοχευμένων μέτρων, όπως της προσωρινής ευελιξίας των κρατικών ενισχύσεων ή μηχανισμών στήριξης έκτακτης ανάγκης;

Κατάθεση: 19.3.2026

EL

P-001169/2026

Απάντηση του κ. Hansen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(13.5.2026)

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημαντική πίεση που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της ΕΕ λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, η οποία επιδεινώνεται από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή που έχουν περιορίσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις. Όσον αφορά τα λιπάσματα, επιταχύνονται οι εργασίες σχετικά με ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Το σχέδιο αυτό θα προβλέπει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστούν η διαθεσιμότητα, η οικονομική προσιτότητα και η σταθερότητα στον εφοδιασμό των γεωργών της ΕΕ με λιπάσματα.

Πρόσφατα έχουν ήδη εφαρμοστεί ορισμένα μέτρα, όπως η προσαρμογή των προκαθορισμένων τιμών για τα λιπάσματα στο πλαίσιο του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή προσαύξησης 1 %, και η πρόταση για προσωρινή αναστολή των δασμών του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στις εισαγωγές διαφόρων βασικών αζωτούχων λιπασμάτων και εισροών για την παραγωγή τους (αμμωνία, ουρία) καταγωγής εκτός Ρωσίας ή Λευκορωσίας, έως έναν ορισμένο όγκο εισαγωγών στην ΕΕ.

Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των μέσων του δικαίου ανταγωνισμού, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετοι μηχανισμοί στήριξης για τους γεωργούς βραχυπρόθεσμα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή ενέκρινε στις 29 Απριλίου 2026