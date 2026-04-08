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Χέγκσεθ: Αποφασιστική η νίκη μας στο Ιράν – Η Τεχεράνη μας ικέτευε για εκεχειρία
Ειδήσεις
16:08 - 08 Απρ 2026

Χέγκσεθ: Αποφασιστική η νίκη μας στο Ιράν – Η Τεχεράνη μας ικέτευε για εκεχειρία 

Reporter.gr Newsroom
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Ενημέρωση για την «ξεκάθαρη νίκη» των ΗΠΑ στο Ιράν παραχώρησαν ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, σε μια προσπάθεια να πείσουν ότι η εκεχειρία ήρθε ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών στόχων της Αμερικής.  

Τη Μεγάλη Τετάρτη, στην κοινή ενημέρωση που έγινε από τους Χέγκσεθ και Κέιν, υποστηρίχθηκε ότι «οι ΗΠΑ πέτυχαν αποφασιστική στρατιωτική νίκη στην επιχείρηση “Epic Fury” [Επική Οργή] και ότι «το Ιράν αναγκάστηκε να ικετεύσει για μια εκεχειρία».

Όπως ανέφερε ο Χέγκσεθ: «Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν λιγότερο από το 10% της στρατιωτικής τους ισχύος μάχης για να νικήσουν το Ιράν και ότι το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά καταστραφεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 800 πλήγματα το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας τη βιομηχανική αμυντική βάση του Ιράν, καθώς τα εργοστάσια της χώρας έχουν ισοπεδωθεί».

Σημείωσε, δε, ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι τραυματισμένος και παραμορφωμένος, ενώ παράλληλα κάλεσε τα αμερικανικά στρατεύματα που συμμετείχαν στην επιχείρηση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Απλώς μία παύση η εκεχειρία – Σε ετοιμότητα οι δυνάμεις μας

Τα λεγόμενα Χέγκσεθ επιβεβαίωσε και ο ανώτατος Αμερικανός στρατηγός, Ντάν Κέιν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εκεχειρία αποτελεί απλώς μια παύση και ότι οι κοινές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις.

Ο στρατηγός έδωσε και κάποια στατιστικά στοιχεία υποστηρίζοντας πως «οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν, κατέστρεψαν πάνω από το 90% του συμβατικού στόλου του ιρανικού ναυτικού και περίπου το 90% των εργοστασίων όπλων της χώρας».

Εκτίμησε, επίσης, ότι θα χρειαστούν χρόνια μέχρι το Ιράν να μπορέσει να ανακατασκευάσει μεγάλα πολεμικά πλοία επιφανείας.

Σημειώνεται πως παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης, ο Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές εναντίον όποιας χώρας προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Όπως είπε, όποια χώρα συνεχίσει να προμηθεύει με στρατιωτικό εξοπλισμό την Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς 50%.

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